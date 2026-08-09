Akdeniz kıyılarından Afrika’nın iç kesimlerine uzanan bu devasa ulaşım ağı, denize kıyısı olmayan Sahel ülkelerine doğrudan liman erişimi sunarak bölgenin ticaret haritasını değiştirmeyi amaçlıyor.

Projeye yaklaşık 2,6 milyar dolarlık kaynak aktaran Cezayir, kendi sınırları içerisindeki 2 bin 400 kilometrelik ana hattı tamamlayarak güney sınırlarına kadar ulaştırdı. Başta Cezayir ile Nijerya'nın başkenti Lagos'u bağlayan ana aks olmak üzere; Tunus, Mali ve Çad'a uzanan yan kollarla birlikte toplam uzunluğu 9 bin kilometreyi bulan bu altyapı ağı, sadece tek bir otoyoldan değil, tüm bölgeyi kapsayan entegre bir yol sisteminden oluşuyor.

Gelinen noktada ana koridor büyük oranda tamamlanmış olsa da proje henüz tamamen bitmiş değil. Nijer sınırındaki son rötuşların bu yıl içinde tamamlanması beklenirken; Mali ve Çad gibi ülkelerdeki eksik kalan hatlar projenin son aşamasını oluşturuyor. Cezayir, özellikle Çad ve Mali’deki aksaklıkları gidermek için teknik ekipleriyle sürece doğrudan destek veriyor.

İnşaat çalışmalarının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte ilgili ülkeler, projenin boyutunu bir adım öteye taşımayı hedefliyor. Amaç, bu devasa güzergahı sadece bir karayolu hattı olarak bırakmayıp, geçtiği tüm ülkeler arasında gümrük, ticaret ve lojistik kolaylığı sağlayan bütünleşik bir "ekonomik koridora" dönüştürmek.