Mojave Çölü'ndeki tarihi test sahasına kurulan dev güneş enerjisi tesisi, askeri uçuşlar ve acil inişler için büyük bir krize dönüştü.

DEV GÜNEŞ PANELLERİ UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEDİ

4 bin 600 dönümlük alana yayılan 1,9 milyon panel ve devasa batarya blokları, pilotların görüş mesafesini olumsuz etkileyen güçlü bir parlama alanı oluşturdu. Panellerin yol açtığı yüzey sıcaklığı artışı, pist üzerindeki türbülans dengesini bozarak askeri jetlerin ve test uçaklarının emniyetli biçimde irtifa kaybetmesini zorlaştırdı.

TARİHİ İNİŞ PİSTİ NEDEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ?

Sesten hızlı ilk uçuşa ve uzay mekiklerinin inişlerine ev sahipliği yapan 65 mil karelik doğal kuru göl yatağı, dev projenin yarattığı fiziki engeller nedeniyle uçuş rotalarının dışına çıkarıldı. Acil durumlarda göl yatağını doğal pist olarak kullanan askeri uçaklar, alana yayılan paneller ve yüzlerce millik kablo altyapısı sebebiyle sahayı pist olarak kullanmayı tamamen bıraktı.

RİSKLERİ ARTIRAN TESİS İÇİN NASIL BİR ADIM ATILACAK?

1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen dev proje, uçuş emniyetinde yaşanan bu kriz sebebiyle askeri makamlar ile tesis yöneticilerini karşı karşıya getirdi. Uçakların bölgeye yaklaşmasını engelleyen risklerin ortadan kaldırılması ve iniş güvenliğinin yeniden sağlanması adına panel açılarında ve saha sınırlarında acil düzenlemeler yapılması masaya yatırıldı.