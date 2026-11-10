Çin'in yaklaşık 50 yıl önce başlattığı dev ağaçlandırma projesi, çölleşmeyle mücadelede önemli bir örnek haline geldi. Taklamakan Çölü çevresinde binlerce kilometrelik yeşil bariyer oluşturan ülkenin deneyimi, Sahra Çölü'nün yayılmasını önlemeye çalışan Afrika ülkelerinde de uygulanıyor.

ÇİN, ÇÖLLEŞMEYE KARŞI YEŞİL DUVAR ÖRÜYOR

Çin, 1978 yılında çölleşmenin önüne geçmek ve tarım alanlarını kum fırtınalarından korumak amacıyla geniş kapsamlı bir ağaçlandırma programı başlattı. 13 eyaleti kapsayan ve 2050 yılına kadar tamamlanması hedeflenen proje, dünyanın en büyük ekolojik restorasyon çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Çalışmalarda yalnızca ağaç dikimine odaklanılmıyor. Kumulların sabitlenmesi, toprağın iyileştirilmesi ve kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin kullanılması da programın önemli parçalarını oluşturuyor.

Projenin dikkat çeken sonuçlarından biri, Taklamakan Çölü'nün çevresinde 3 bin 46 kilometre uzunluğunda yeşil bir kuşak oluşturulması oldu. Kasım 2024'te tamamlanan çalışmalarda kavak, saksaul ve ılgın gibi bitkiler kullanıldı. Bu bitki örtüsüyle kum hareketlerinin azaltılması ve çevredeki vahalarla tarım arazilerinin korunması amaçlanıyor.

Çinli yetkililer, restorasyona uygun arazilerin yaklaşık yüzde 53'ünün rehabilite edildiğini bildiriyor. Buna karşın su kaynaklarının yetersizliği ve kuraklık, projenin önündeki önemli sorunlar arasında bulunuyor.

AFRİKA'DA 7 BİN KİLOMETRELİK YEŞİL DUVAR HEDEFİ

Çin'in deneyimi, Afrika'da da çölleşmeyle mücadele çalışmalarına örnek oluşturuyor. Afrika Birliği tarafından 2007 yılında başlatılan Büyük Yeşil Duvar girişimi, Sahra Çölü'nün güneyinde yaklaşık 7 bin kilometrelik bir hatta arazi restorasyonunu hedefliyor. Proje, baştan sona uzanan kesintisiz bir orman oluşturmak yerine ağaçlandırma, otlakların iyileştirilmesi, su kaynaklarının korunması ve tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi gibi çalışmaları kapsıyor.

Moritanya'da Çin ile yürütülen işbirliği de bu çalışmaların örneklerinden biri. 2017'den bu yana devam eden program kapsamında kumlu arazilerin sabitlenmesi, çevre izleme sistemlerinin geliştirilmesi ve yerel uzmanların eğitilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Haziran 2025 itibarıyla 100 hektarlık kumlu arazi stabilize edilirken 4 hektarlık alan vaha haline getirildi. Ayrıca 45 yerel uzman eğitildi ve 120 kişiye istihdam sağlandı. Ağaçlandırma çalışmalarının 10 bin hektara çıkarılması da planlandı.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE SULAMA YAPILIYOR

Moritanya'daki çalışmalarda güneş enerjili pompalar, akıllı sulama sistemleri ve kumların hareketini engelleyen özel ağlar kullanılıyor. Yerel fidanlıklarda ise moringa gibi kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştiriliyor.

Moritanya Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre, güneş enerjisiyle sulanan teknoloji parkındaki fidelerin hayatta kalma oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.