Amerikalı akademisyen Ronald Sakolsky, 1999 yılında Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki Maowusu'da çölleşmeye karşı mücadele eden çiftçi Yin Yuzhen’in çalışmalarına destek olmak amacıyla 5000 dolar fon sağladı. Aradan geçen 27 yılın ardından bölgeye geri dönen Sakolsky, başlangıçta kumullarla kaplı alanın 50 binden fazla ağaç barındıran devasa bir ormana dönüştüğünü gözlemledi.

ND Mais’in Upworthy, People’s Daily ve CGTN kaynaklarına dayandırdığı habere göre süreç, Sakolsky’nin 1999 yılında Luoyang kentindeki bir öğretmen değişim programı sırasında Yin Yuzhen ve eşinin çölleşmeyle mücadelesini konu alan bir haberi izlemesiyle başladı.

Bölgedeki toprak kaybını önlemeyi amaçlayan çalışmalara katkı sağlamak isteyen Sakolsky, ABD merkezli bir vakıf aracılığıyla topladığı 5000 dolarlık kaynağı fide alımı için Yin ve ailesine aktardı.

İLETİŞİM KOPSA DA ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Sakolsky’nin 2000 yılında bölgeye yaptığı kısa ziyaretin ardından Çin'den ayrılmasıyla taraflar arasındaki iletişim koptu ancak Yin Yuzhen ve ailesi, takip eden onlarca yıl boyunca ağaçlandırma ve arazi ıslah faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü.

Yapılan sürekli dikimler ve land yönetimi sayesinde bölgede binlerce hektarlık bozulmuş arazi restore edildi.

SOSYAL MEDYA İLANIYLA BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

İki isim arasındaki temas, Yin Yuzhen’in mayıs ayında sosyal medya üzerinden yayınladığı bir arama videosu sayesinde yeniden sağlandı. Sakolsky’nin eski öğrencileri ve meslektaşlarının videoyu kendisine ulaştırmasının ardından taraflar önce dijital ortamda haberleşti.

27 YIL SONRA 50 BİN AĞAÇTAN OLUŞAN ORMANI YERİNDE İNCELEDİ

Ağustos ayında Çin’e seyahat eden Sakolsky, 23 Ağustos 2026 tarihinde Ordos Havalimanı’nda Yin Yuzhen tarafından karşılandı. 27 yıl sonra gerçekleşen bu buluşmada Sakolsky, finanse edilmesine katkıda bulunduğu arazideki 50 binden fazla ağaçtan oluşan ormanı yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında ikili, sembolik olarak birlikte yeniden ağaç dikimi gerçekleştirdi ve Çin’in farklı şehirlerindeki çeşitli etkinliklere katıldı.