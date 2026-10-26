Şili’nin kuzeyindeki Atacama Çölü’nde (Alto Hospicio yakınlarında) biriken tekstil atığı 60 bin tonu aşarak uzaydan görülebilecek boyuta ulaştı. Yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki bu yığın, Birleşmiş Milletler tarafından gezegen için "çevresel ve sosyal bir acil durum" olarak tanımlandı.

UYDULARIN TESPİT ETTİĞİ TEKSTİL DAĞI

SkyFi uydu görüntüleriyle tespit edilen bu giysiler Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’dan geliyor. Yığınlar hem kullanılmış hem de hiç giyilmemiş, etiketli ürünlerden oluşuyor. Yapılan incelemelerde H&M, Zara, Adidas ve Nike gibi küresel markaların ürünlerine rastlandı.

İKİNCİ EL TİCARETİNİN MERKEZİ

Bölgedeki serbest liman Iquique’ye her yıl 120 bin ila 180 bin ton arasında ikinci el giysi giriyor. Satılamayan ve bertaraf masrafı karşılanmayan tekstil ürünleri yasa dışı yollarla çöle dökülüyor. AB'de kişi başına yılda ortalama 26 kg kıyafet alınıp 11 kg atıldığı göz önüne alındığında, çöldeki 60 bin tonluk birikim 2 milyondan fazla Avrupalının yıllık tüketimine denk geliyor.

YANGINLAR, KARARAN TOPRAK VE SAĞLIK TEHDİDİ

Polyester gibi sentetik kumaşlar doğada çözünmediği için giysiler periyodik olarak yakılıyor. Bu durum havayı, toprağı ve yer altı sularını zehirleyerek yerel halk için ciddi sağlık riski yaratıyor. National Geographic verilerine göre dünyada her saniye bir kamyon dolusu giysi çöpe atılıyor veya yakılıyor; Atacama Çölü ise hızlı modanın bu küresel tahribatının en somut simgesi haline gelmiş durumda.