Afrika ülkesi Nijer’de yürütülen yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında, Gadabedji Biyosfer Rezervi’ne 8 Kuzey Afrika deve kuşu (Struthio camelus camelus) salındı. Söz konusu bölgede 1955 yılından bu yana varlığı kaydedilmeyen alt türün, 70 yılı aşkın sürenin ardından yeniden bölgeye kazandırılması hedefleniyor.

70 YILLIK YOK OLUŞUN ARDINDAN İLK SALIM GERÇEKLEŞTİ

Sahara Conservation tarafından paylaşılan bilgilere göre, doğaya bırakılan grupta beş dişi ve üç erkek birey bulunuyor. Tarihsel süreçte Sahra ve Sahel kuşaklarında yaygın olarak yaşayan, 'kızıl boyunlu deve kuşu' olarak da adlandırılan bu alt tür; kontrolsüz avcılık, yumurtaların toplanması ve yaşam alanı tahribatı nedeniyle bölgede yok olma noktasına gelmişti.

Nijer sınırları içinde koruma programları dışındaki son kayıt 2004 yılında Air ve Tenere bölgesinde tespit edilmişti.

ÜREME PROGRAMLARI VE YEREL İŞ BİRLİĞİYLE KORUMA PLANI

Uzun süredir devam eden kontrollü yetiştirme ve genetik çeşitlilik yönetimi çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirilen tahliye, izleme süreçleriyle devam edecek. Program çerçevesinde hayvanların hareketleri takip edilirken, koruma faaliyetleri için yerel topluluklarla iş birliği yürütülüyor.

VERİLERLE TAKİP EDİLECEK

Uzmanlar, sekiz deve kuşunun salınmasının popülasyonun tamamen geri kazanıldığı anlamına gelmediğini; girişimin nihai başarısının bireylerin hayatta kalma, üreme ve yavrularını yetişkinliğe ulaştırma oranlarının gözlemlenmesiyle belirleneceğini bildirdi. Bu süreçten elde edilecek veriler, gelecekteki yeniden doğaya kazandırma planlamalarına zemin oluşturacak.