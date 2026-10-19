Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada çölünde imkansız gibi görünen bir proje hayata geçirildi. Bölge halkı ve gezginler tarafından "Uluslararası Araba Ormanı" (International Car Forest of the Last Church) olarak adlandırılan bu açık hava müzesinde, yüzlerce hurda otomobil, kamyon ve minibüs adeta ağaç gibi toprağa dikildi. Araçların burun kısımları derinlemesine toprağa gömülürken, gövdeleri yerçekimine meydan okurcasına dikey biçimde gökyüzüne doğru yükseldi.

YÜZLERCE ARAÇ TÜM BÖLGENİN KADERİ DEĞİŞTİ

Kullanılamaz haldeki atık araçların kaderi, sokak sanatçılarının dokunuşlarıyla tamamen değişti. Üzerleri rengarenk grafitilerle, özgün tasarımlarla ve çizimlerle kaplanan dikey araçlar, çölde seyahat edenlerin karşısına hiç beklemedikleri bir anda çıkarak adeta bir "serap" etkisi yarattı. Kurak topraklarda açan bu rengarenk metaller, hem çöplük olmaktan kurtuldu hem de devasa bir doğa enstalasyonuna dönüştü.

GEZGİNLER VE FOTOĞRAF TUTKUNLARI BÖLGEYE AKIN EDİYOR

Ağaç bitmeyen çölün ortasında yaratılan bu görsel mucize, kısa sürede sosyal medya içerik üreticilerinin, gezginlerin ve profesyonel fotoğrafçıların odak noktası haline geldi. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, dikey duran araçların arasında kaybolarak unutulmaz kareler yakalıyor. Nevada çölünün sessizliğini bozan ve imkansızı başararak ıssız bir araziyi küresel bir keşif durağına dönüştüren bu "Araba Ormanı", ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.