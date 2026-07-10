Hollandalı girişimci Pieter Hoff, kurak çöl topraklarında harici bir sulama altyapısı kullanmadan ağaç yetiştirmeyi başaran akıllı bir kuluçka kutusu geliştirdi. Geliştirilen bu teknoloji, İspanya'dan Fas'a kadar onlarca ülkede uygulandı ve kurak arazilerin yeniden ağaçlandırılmasında yüksek başarı sağladı.

Doğadaki çimlenme süreçlerini taklit eden sistem, geleneksel damla sulama yöntemlerine kıyasla su tüketimini yüzde 90 oranında azaltıyor. Proje, kurak bölgelerde kalıcı boru hatları kurma zorunluluğunu ortadan kaldırarak çölleşmeyle mücadelede yeni bir dönemi başlattı.

WATERBOXX ADLI AKILLI KUTU NASIL ÇALIŞIYOR?

Akıllı kutu, merkezindeki boşluğa dikilen fidanın etrafını sararak onu rüzgardan, aşırı sıcaktan ve yabani otlardan koruyor. Kutunun üst kapağı yağmur sularını ve gece havada oluşan yoğuşma çiğlerini toplayıp iç rezervuarında depoladı.

Alt kısımdaki özel fitil sistemi, toplanan nemi günde sadece birkaç mililitre olacak şekilde doğrudan köke aktarıyor. Bu yöntem sayesinde fidanın ana kökü su aramak için derine indi ve bitki yaklaşık bir yıl içinde dış yardıma bağımlı olmaktan tamamen kurtuldu.

ÇÖLDE ELDE EDİLEN BAŞARI ORANI

Fas'taki Muhammed I Üniversitesi araştırmacıları, Sahra Çölü sınırında yapılan üç yıllık resmi testlerin sonuçlarını yayımladı. Geleneksel yöntemle dikilen ağaçların yüzde 90'ı kururken, akıllı kutuyla dikilen fidanların yüzde 88'inin hayatta kalmayı başardığı belgelendi.

Bu başarı oranı, her fidan için günde 15 ila 50 litre su harcayan geleneksel sistemlerin yarattığı israfı bitiriyor. Sistem, ilk yılın ardından ağaç derin kök saldığında topraktan söküldü ve başka bir fidanın dikimine zarar görmeden taşındı.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KAĞITTAN ÜRETİLEN YENİ MODEL NELER SUNUYOR?

Şirket, plastik modelin ardından tamamen geri dönüştürülmüş kağıttan yapılan ve doğada çözünebilen "Growboxx" modelini de piyasaya sürdü. Bu yeni koza, görevini tamamladıktan sonra toprağa karışarak organik komposta dönüşüyor.

Yeni model, merkezdeki ağaç fidanının etrafında aynı anda sebze ve gıda bitkileri yetiştirilmesine de imkan tanıyor. Bu kombinasyon, kurak bölgelerdeki yerel çiftçilerin ilk yıldan itibaren gıda ve gelir güvencesi elde etmesini sağlıyor.