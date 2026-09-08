İnsanlığın acımasız avcılığı yüzünden yüzyıllar önce Negev Çölü'nden silinen ve soyu tüketilen İran yaban eşeği, tam 40 yıl sonra bilim insanlarının başlattığı dev bir projeyle çölün kaderini baştan yazdı. İsrail'in çöl bölgesine bırakılan 11 İran yaban eşeği, zamanla yüzlerce bireylik dev bir popülasyona dönüşmekle kalmadı adeta "ekosistem mühendisi" gibi çalışarak kurak topraklarda imkansızı başardı.

EŞEKLER UÇAKLA BÖLGEYE TAŞINDI

1968'de İsrail, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'den 11 adet İran yaban eşeği satın aldı. Bu hayvanlar, esaret altında yetiştirilmek üzere İsrail'in güneyindeki Yotvata Rezervine uçakla götürüldü. 1970'lerde, popülasyonu ve genetik çeşitliliğini güçlendirmek için Etiyopya'dan Afrika yaban eşekleri de programa katıldı.

11 EŞEK İMKANSIZI BAŞARDI

Bölgeye uyum sağlayan tam 11 eşek, güçlü toynaklarıyla çölün sert ve kayalık zeminini kazarak 2 metre derinliğinde su kuyuları açtı. Eşekler kuraklığın ortasında adeta imkansızı başararak açtığı su kaynaklarıyla ceylanlardan tilkilere, kuşlardan yarasalara kadar su bulamayan onlarca türün bölgeye geri dönmesini sağladı.

ÇÖLÜN ORTASINDA CANLI YAŞAM ADACIKLARI KURDULAR

Sadece su çıkarmakla kalmayan eşekler, çölün dengesi için hayati önem taşıyan akasya ağaçlarının ve bitki örtüsünün yeniden yeşermesinde anahtar rol üstlendi. Meyve tohumlarını sindirerek çimlenmeyi sağlayan ve dışkılarıyla toprağı besleyen eşekler, yok olmak üzere olan çölü yeniden canlı bir ekosistem yaptı. Bir zamanlar insanların yok ettiği bu canlılar, şimdi doğanın en büyük kurtarıcısı haline geldi.