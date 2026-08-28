Aşırı avlanma, yaşam alanı kaybı ve şiddetli kuraklıklar nedeniyle doğal yaşam ortamından silinen ve 2000 yılında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından “Doğada Nesli Tükenmiş” olarak sınıflandırılan kılıç boynuzlu oriksler, yürütülen reentrodüksiyon projesiyle Sahel bölgesine geri döndü.

2016 yılında Abu Dabi’den Çad’a getirilen ve Ouadi Rime-Ouadi Achim Yaban Hayatı Rezervatı’na bırakılan 25 bireyle başlayan proje, Afrika’daki en kapsamlı büyükbaş memeli doğaya kazandırma girişimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

POPÜLASYON 600'U AŞTI VE STATÜSÜ DEĞİŞTİ

Salınan hayvanların doğal ortamda üremeye başlamasıyla birlikte 2023 yılının sonuna kadar doğada doğan yavru sayısı 500’ü, toplam popülasyon ise 600 bireyi geçti. Bu gelişme üzerine IUCN, Aralık 2023’te türün koruma statüsünü “Doğada Nesli Tükenmiş” seviyesinden “Tehlikede” kategorisine güncelledi.

Kasım 2024’te Abu Dabi’den aktarılan 50 yeni bireyle birlikte 2016’dan bu yana bölgeye salınan toplam oriks sayısı 361’e ulaştı. Süreç içerisinde vahşi doğada doğan toplam yavru sayısı da 580 olarak kayıtlara geçti.

İKLİM KOŞULLARI ZORLUK YARATIYOR

Proje kapsamında popülasyon artışı sağlanırken, bölgedeki aşırı iklim şartları kayıplara da yol açtı. 2024 yılı kurak sezonunda yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle, ağırlıklı olarak yeni salınan ve genç bireylerden oluşan 100’ün üzerinde oriks hayatını kaybetti.

78 BİN KİLOMETRELİK ALAN KORUMAYA ALINDI

Büyük bir otobur türün bölgeye dönüşü, Sahel ekosisteminde otlaklar ve vahalar arasındaki doğal dengenin yeniden tesis edilmesine katkı sağlıyor. Yürütülen çalışma, 78.000 kilometrekareyi aşkın bir alanın korunmasına zemin hazırlarken; addaks antilobu ve dama ceylanı gibi nesli tehlike altındaki diğer türlerin de koruma altına alınması için model oluşturuyor.