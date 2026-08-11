İklim değişikliğiyle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan kuraklık ve tatlı su kaynaklarındaki azalma, yıllar önce gündeme gelen sıra dışı bir projeyi yeniden tartışmaya açtı. Suudi Arabistan'ın 1970'li yıllarda kutup bölgelerinden buzdağlarını taşıyarak tatlı su elde etme fikri, bugün yeniden gündeme geldi.

As.com'un haberine göre proje, 1970'li yıllarda Suudi Arabistan tarafından ortaya atıldı. Amaç, kutup bölgelerinde bulunan buzdağlarını su sıkıntısı yaşayan bölgelere taşımak ve eriyen buzlardan elde edilen tatlı suyu kullanmaktı.

1977'DE ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLENDİ

Suudi Arabistan hükümeti, Ekim 1977'de ABD'de buzdağlarının kullanımına ilişkin uluslararası bir konferans düzenledi. Toplantıya 18 ülkeden yaklaşık 200 uzman katıldı. Biyolog, mühendis, kamu görevlisi ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı konferansta, buzdağlarının kutup bölgelerinden su sıkıntısı yaşayan ülkelere taşınmasının teknik olarak mümkün olup olmadığı ele alındı.

Suudi Arabistan'ın projeye ilgi göstermesinin temel nedenlerinden biri, ülkedeki doğal tatlı su kaynaklarının sınırlı olmasıydı. Ülke, su ihtiyacının önemli bölümünü yüksek miktarda enerji ve maliyet gerektiren deniz suyu arıtma tesisleriyle karşılıyor.

BİR TONLUK BUZ KÜTLESİYLE DENEME YAPILDI

Projenin uygulanabilirliğini test etmek isteyen uzmanlar, yaklaşık 1 ton ağırlığında bir buz kütlesiyle deney gerçekleştirdi. Alaska'dan alınan buz, helikopter, uçak ve soğutmalı kamyon kullanılarak Iowa'ya taşındı.

Buzun taşınma sırasında erimesini önlemek amacıyla yalıtım uygulandı ve kuru buz kullanılarak ek soğutma sağlandı. Deneyin maliyeti yaklaşık 8 bin 500 dolar oldu. Bu nedenle operasyon, "dünyanın en pahalı buz küpü" olarak anıldı.

PROJE HAYATA GEÇİRİLEMEDİ

Deneyin ardından buzdağlarının uzun mesafelerde taşınmasına ilişkin çalışmalar devam etse de proje uygulama aşamasına geçemedi. Yüksek maliyet, buzdağlarının taşınmasının teknik zorlukları ve yolculuk sırasında meydana gelecek erime nedeniyle yaşanacak su kaybı, projenin önündeki başlıca engeller oldu.

Buna rağmen buzdağlarının tatlı su kaynağı olarak kullanılması fikri zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Artan kuraklık ve su kıtlığı nedeniyle kutup bölgelerindeki büyük buz rezervlerinin gelecekte kullanılabilir bir kaynak olup olmayacağı tartışılmaya devam ediyor.

Antarktika'daki buz tabakasının yaklaşık 6,5 milyon kübik mil tatlı su içerdiği ve bunun dünyadaki tatlı su rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'ine karşılık geldiği belirtildi. Temmuz ayında ise Grönland'da bir kentin yakınlarında bir buzdağının devrilmesi görüntülenmişti.