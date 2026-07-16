Yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alana yayılan antik kent, bir dönem on binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Şehirde yüksek duvarlarla çevrili yönetim merkezleri, geniş avlular, depolar, tören alanları ve yaşam bölümleri yer alırken, tüm yapıların kerpiç kullanılarak inşa edilmesi Chan Chan'ı benzerlerinden ayırıyor.

80 KİLOMETRELİK KANALLARLA SU TAŞIDILAR

Chan Chan'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri gelişmiş su sistemi oldu. Kurak bir bölgede kurulan şehirde yaşayanlar, Moche ve Chicama nehirlerinden yaklaşık 80 kilometre uzunluğundaki kanallar aracılığıyla su getirerek hem tarım arazilerini hem de yerleşim alanlarını besledi. Bu sayede zorlu çöl koşullarına rağmen büyük bir yerleşim uzun yıllar boyunca varlığını sürdürebildi.

Şehir çevresinde tarım yapılırken, dokumacılık, metal işçiliği ve ahşap oymacılığı gibi zanaatlar da gelişti. Bu yönüyle Chan Chan yalnızca büyük bir yerleşim merkezi değil, aynı zamanda dönemin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıktı.

DUVARLARI DİKKAT ÇEKEN KABARTMALARLA SÜSLENDİ

Chan Chan'ın yüksek kerpiç duvarları balıklar, deniz kuşları, dalgalar ve geometrik desenlerle süslendi. Araştırmacılar, bu kabartmaların kentte yaşayan Chimú halkının denizle olan güçlü bağını ve inançlarını yansıttığını düşünüyor.

15. yüzyılın sonlarına doğru İnka İmparatorluğu'nun kontrolüne giren antik kent zamanla terk edildi. Günümüzde ise Chan Chan, dev surları, gelişmiş su kanalları ve özgün şehir planlamasıyla Peru'nun en dikkat çeken tarihi yerleşimleri arasında yer alıyor.