Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da inşa edilmesi planlanan 400 metrelik küp şeklindeki megastraktür Mukaab projesinin inşaat takviminde değişikliğe gidildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YAPILARINDAN BİRİ OLACAK

Ülkenin Vizyon 2030 stratejisi kapsamında duyurulan ve tamamlandığında 400 bin kişiye ev sahipliği yapması öngörülen proje, 400 metre yükseklik, genişlik ve uzunluktaki boyutlarıyla dünyanın en büyük yapılarından biri olarak tasarlandı.

İçerisinde konutlar, oteller, alışveriş alanları, kültür merkezleri ve dijital holografik simülasyon alanlarının bulunması planlanan küp yapı, kendi kendine yeten dikey bir şehir konsepti sunuyor.

2040 YILINA ERTELENDİ

Projede yürütülen çalışmalarda saha kazısı ve temel çakma işlemleri büyük oranda tamamlandı. Ancak Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), bütçe optimizasyonu ve teknik uygulanabilirlik odaklı stratejik incelemeler doğrultusunda Ocak 2026'da ana inşaat faaliyetlerinin askıya alındığını bildirdi.

Daha önce 2030 olarak ilan edilen projenin hedeflenen tamamlanma tarihi, yapılan takvim revizyonunun ardından 2040 yılına ertelendi. Projenin geleceğine ilişkin nihai kararların, yürütülen teknik ve finansal değerlendirmelerin ardından şekillenmesi bekleniyor.