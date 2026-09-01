Ülkenin güneybatısındaki Adrar vilayetinde kurulacak tesis yaklaşık 117 bin hektarlık alanı kapsayacak. Projede yalnızca hayvancılık yapılmayacak; hayvanların yeminin yetiştirilmesinden sağıma, süt işlemeden paketlemeye kadar üretimin farklı aşamaları aynı kompleks içinde yürütülecek.

ÇÖLDE 270 BİN İNEK YETİŞTİRİLECEK

Proje, Cezayir'in Ulusal Yatırım Fonu ile Katar merkezli Baladna'nın ortaklığıyla yürütülüyor. Hayvan sayısının aşamalı olarak artırılarak 270 bine çıkarılması hedefleniyor. Kompleks tam kapasiteye ulaştığında dünyanın en büyük ölçekli süt üretim tesislerinden biri olacak.

Çöl koşullarında yüz binlerce hayvan için yem üretmek ise projenin en zorlu bölümlerinden birini oluşturuyor. Yaklaşık 117 bin hektarlık tarım alanında hayvanların beslenmesinde kullanılacak ürünler yetiştirilecek. Bunun için geniş alanları dairesel biçimde sulayan merkezi pivot sistemlerinden yararlanılması planlanıyor.

Adrar'da sıcaklık yılın 130'dan fazla gününde 40 derecenin üzerine çıkabiliyor. Bu nedenle hayvanların su ihtiyacından barınakların havalandırılması ve soğutulmasına kadar çiftliğin birçok bölümünde kesintisiz çalışan altyapıya ihtiyaç duyulacak.

YILDA 200 BİN TONA YAKIN SÜT TOZU ÜRETİLECEK

Projenin en önemli bölümlerinden biri de süt işleme tesisi olacak. Alman GEA'nın verdiği bilgilere göre tesisin inşaatının 2026'da başlaması, ilk süt tozu üretiminin ise 2027'nin sonlarında yapılması planlanıyor. İlk aşamalarda yıllık yaklaşık 100 bin ton süt tozu üretilmesi öngörülürken, kapasitenin kademeli olarak 194 bin ila 200 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

Tesis nihai kapasitesine ulaştığında Cezayir'in süt tozu ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılaması bekleniyor. Böylece ülke, büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğu süt tozunun önemli bölümünü kendi sınırları içinde üretmeyi amaçlıyor.

Dev projenin büyüklüğü kadar Sahra'daki su ve enerji ihtiyacı da dikkat çekiyor. Yüz binlerce hayvanın yanı sıra geniş tarım alanlarının sürekli sulanması gerekeceği için yer altı su kaynaklarının kullanımı ve projenin uzun vadeli sürdürülebilirliği de yakından izlenecek konular arasında bulunuyor.