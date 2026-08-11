Yaklaşık 740 metre uzunluğundaki lagün, çevresindeki kurak çöl manzarasıyla büyük bir tezat oluşturuyor. Lagünün doldurulmasında içme suyu yerine yeraltındaki tuzlu akiferlerden çıkarılan su kullanılıyor. Yüksek kapasiteli pompalarla gerçekleştirilen dolum işleminin tamamlanması yaklaşık 22 gün sürüyor.

300 MİLYON LİTRE SUYLA DOLDURULUYOR

Dev lagünün kapladığı alanın yaklaşık 24 futbol sahasına denk geldiği belirtiliyor. Projede kullanılan teknoloji sayesinde yüz milyonlarca litre suyun berraklığının korunması hedefleniyor. Sensörler su kalitesini takip ederken, arıtma sistemi yalnızca ihtiyaç duyulan noktalarda devreye giriyor.

Lagünün çevresine beyaz kumlu alanlar ve peyzaj düzenlemeleri yapılarak çölün ortasında tropikal bir sahil görünümü oluşturuldu. Dev su alanı yalnızca görsel amaç taşımıyor; kompleksin sakinleri ve konukları tarafından eğlence ve dinlenme amacıyla da kullanılıyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA DEV BİR KOMPLEKS

Yapay lagün, Citystars Sharm El Sheikh projesinin merkezinde bulunuyor. Bölgede konutların yanı sıra oteller, marinalar, alışveriş alanları ve golf sahaları gibi farklı tesisler yer alıyor. Proje, Şarm El-Şeyh’in çöl iklimi ile turizm altyapısını bir araya getiriyor.

Lagün uzun süre dünyanın en büyük insan yapımı kristal lagünlerinden biri olarak gösterildi. Çölün ortasında yüz milyonlarca litre suyla oluşturulan yapı, özellikle büyüklüğü ve bulunduğu coğrafya nedeniyle Şarm El-Şeyh’in en sıra dışı mühendislik projelerinden biri olarak öne çıkıyor.