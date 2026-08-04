Büyük bir bölümü çöl alanlarından oluşan Suudi Arabistan, 2021 yılında başlattığı ulusal çevre programı kapsamında önemli sonuçlar elde ettiğini duyurdu. Beş yıldan kısa bir sürede 1 milyon hektarın üzerinde bozulmuş arazi restore edilirken, ülke genelinde 159 milyondan fazla ağaç dikildi.

Tech’in aktardığı bilgilere göre, 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 250 bin hektar seviyesinde olan restore edilmiş arazi miktarı, bu yılın başı itibarıyla 1 milyon hektar sınırını aştı.

KURAK İKLİMLERDE ÖRNEK MODEL

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki uzmanlar, yürütülen çalışmanın kurak iklim koşullarında gerçekleştirilen en kapsamlı ekosistem restorasyon projelerinden biri olduğunu belirtti. Değerlendirmelerde, su kaynaklarının sınırlı olduğu coğrafyalarda planlı yöntemlerle arazi tahribatının önüne geçilebileceği vurgulandı.

10 MİLYAR AĞAÇ DİKİMİ YAPILDI

Suudi Arabistan yönetimi tarafından açıklanan uzun vadeli planlar çerçevesinde şu hedefler yer alıyor: Restore edilen arazi miktarını 2,5 milyon hektara çıkarmak. Toplam 40 milyon hektar alanı restore etmek ve 10 milyar ağaç dikimini tamamlamak.

2030 yılına kadar elektrik üretiminin %50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak ve koruma altındaki alanların oranını artırmak.

MODERN SU TEKNOLOJİLERİ KULLANILIYOR

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına tarımsal ve çevresel sulamada tatlı su kaynakları yerine alternatif yöntemler devreye sokuldu. Bu kapsamda yağmur suyu toplama sistemleri kuruldu, yeni barajlar inşa edildi ve yeşil alanların sulanmasında arıtılmış atık sular kullanılmaya başlandı.

Ağaçlandırma faaliyetleri çöl alanlarının yanı sıra otoyol kenarlarında, tahrip olmuş otlaklarda ve başta başkent Riyad olmak üzere kent merkezlerindeki yeni park alanlarında sürdürülüyor.