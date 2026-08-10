Çin'in Qinghai Eyaleti’nde yer alan Talatan Çölü’ndeki Qinghai Gonghe Fotovoltaik Endüstri Parkı, bölgedeki ekolojik koşullar üzerinde ölçülebilir bir değişim oluşturdu. Deniz seviyesinden yaklaşık 2.910 metre yükseklikteki 64 kilometrekarelik çorak alana kurulan binlerce güneş paneli, elektrik üretiminin yanı sıra toprak yapısı ve bitki örtüsünü de etkiledi.

Yıllık ortalama 246 milimetre yağış alan, yüksek sıcaklık farkları ve rüzgar erozyonu nedeniyle bitki yetişmesinin son derece güç olduğu bölgede yürütülen bilimsel çalışmalar, panellerin altındaki çevre koşullarının açık çöle kıyasla farklılaştığını ortaya koydu.

PANEL ALTLARINDA MİKROİKLİM OLUŞTU

W. Wu liderliğindeki araştırmacıların Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmasında, tesis alanı "panel altı", "paneller arası geçiş bölgeleri" ve "tesis dışındaki el değmemiş çöl" olmak üzere üç ayrı bölgeye ayrılarak incelendi. DPSIR analiz yöntemiyle toprak nemi, mikrobiyal aktivite, sıcaklık ve bitki örtüsü gibi 57 ekolojik göstergenin takip edildiği araştırmada, panellerin zemin seviyesinde mikroiklim alanları oluşturduğu tespit edildi.

Araştırma kapsamında hesaplanan ekolojik performans puanlarına göre: Güneş panellerinin altı: 0,4393, Paneller arası alanlar: 0,2858, Açık çöl alanı: 0,2802 puan aldı.

GÖLGE VE RÜZGAR BARİYERİ ETKİSİ

Verilere göre, panellerin sağladığı gölge doğrudan güneş ışığını engelleyerek toprak yüzeyindeki sıcaklığı düşürdü ve yağış sonrası buharlaşmayı yavaşlattı. Korunan toprak nemi sayesinde mikrobiyal aktivitenin sürdüğü ve topraktaki besin döngüsünün desteklendiği kaydedildi.

Bununla birlikte, diziler halinde uzanan panellerin rüzgar hızını keserek kısmi rüzgar bariyeri işlevi gördüğü, rüzgar erozyonunu azalttığı ve gevşek toprağı koruduğu belirlendi. Bu koşulların, dayanıklı çöl otlarının ve bitkilerin kök salmasını kolaylaştırdığı gözlemlendi.

Çin genelinde çölleşmenin toplam kara alanının yaklaşık dörtte birini etkilediği belirtilirken, araştırmacılar bu tür yenilenebilir enerji altyapılarının ve tarımsal fotovoltaik (agrivoltaics) uygulamalarının arazi üzerindeki uzun vadeli ekolojik etkilerini takip etmeyi sürdürüyor.