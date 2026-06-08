Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) iç kesimlerine elektrik sağlamak amacıyla Abu Dabi ile El-Ayn arasındaki El-Hazne bölgesinde inşa edilecek 1,5 gigavat kapasiteli Hazne Güneş Enerjisi Santrali (Khazna Solar PV) projesinde inşaat aşamasına geçildi. 19 Ocak 2026 tarihinde finansal kapanışı gerçekleştirilen projenin finansmanının tamamı; aralarında BNP Paribas, HSBC ve KfW IPEX’in de bulunduğu yedi küresel banka tarafından karşılanıyor.

Proje, BAE merkezli yenilenebilir enerji şirketi Masdar (%60) ve Fransız enerji şirketi ENGIE (%40) ortaklığında yürütülüyor. Yatırım, ENGIE’nin dünya genelindeki en büyük tekil fotovoltaik kurulumu olma özelliğini taşıyor. BAE’nin su ve elektrik planlama otoritesi EWEC (Emirates Water and Electricity Company), iki şirketle 30 yıllık elektrik satın alma anlaşmasını (PPA) Ekim 2025'te imzalamıştı.

İNŞAATIN 2 YIL SÜRMESİ BEKLENİYOR

Anlaşma modeline göre EWEC, sadece şebekeye fiilen teslim edilen net elektrik enerjisi için ödeme yapacak. Masdar ve ENGIE ise 30 yıllık süre boyunca tesisin tasarımı, finansmanı, inşaatı ve işletmesinden sorumlu olacak. Bu yıl başlanacak olan saha inşaatının iki yıl sürmesi planlanıyor.

ŞEBEKEYE KESİNTİSİZ ENERJİ AKTARIMI SAĞLANACAK

Geleneksel güneş santrallerinden farklı olarak Hazne projesinde, üretim pencerelerini optimize etmek amacıyla güneş panelleri entegre batarya depolama sistemleriyle birlikte kurulacak. Tesis bünyesinde; Nesnelerin İnterneti (IoT) destekli sensörler, bulut tabanlı izleme, büyük veri analitiği ve robotik panel temizleme sistemleri kullanılacak.

Güneş takip yazılımları vasıtasıyla panellerin açıları gün boyunca güneşe göre aktif olarak ayarlanacak. Depolama sistemi ve takip yazılımlarının kombinasyonu sayesinde, güneş enerjisindeki anlık üretim dalgalanmaları dengelenerek şebekeye düzenli ve kesintisiz enerji aktarımı sağlanacak.

160 BİN HANEYE ENERJİ SAĞLANACAK

2028 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi hedeflenen Hazne Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 160.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Projenin, Abu Dabi’nin yıllık karbon emisyonunu 2,4 milyon metrik ton azaltması öngörülüyor. Bu miktar, yıllık yaklaşık 470.000 benzinli aracın trafikten çekilmesine eş değer bir karbon tasarrufu anlamına geliyor.