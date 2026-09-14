Çin’in, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde yer alan Lop Nur Hava Üssü’nü gizli bir test merkezine dönüştürdüğü ortaya çıktı. Uydu görüntülerine yansıyan devasa hangarlar, yeni taksi yolları ve gelişmiş altyapı tesisleri, Pekin’in askeri havacılık alanında yeni ve büyük bir hamleye hazırlandığını gösteriyor.

Bir dönem Çin'in ana nükleer test sahası olarak kullanılan tarihi üssün, 5 kilometrelik pistiyle deneysel uçaklar, ağır bombardıman uçakları ve uzay araçlarının uçuş testleri için ideal bir komplekse dönüştürüldüğü belirtiliyor.

ÇİN'İN HAYALET UÇAĞI HAZIRLIĞI

Askeri uzmanlar ve havacılık analistleri, üsteki bu genişleme çalışmalarını Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun üzerinde çalıştığı ve resmen doğrulamadığı yeni nesil hayalet savaş uçağı J-36’nın geliştirilme süreciyle ilişkilendiriyor.

Pekin yönetiminin resmi olarak kabul etmediği J-36 projesi hakkında kesin veriler bulunmasa da sızan analizler uçağın üç motorlu alışılmadık bir tasarıma ve özel bir stealth (hayalet) kaplamaya sahip olabileceğine işaret ediyor.

Çin'in çölün ortasındaki bu stratejik hamlesi, ülkenin askeri havacılık kapasiyesini artırma ve yeni nesil teknolojileri test etme konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.