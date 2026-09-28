"Şimşek asla aynı yere iki kez düşmez" kuralı, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki bu ücra yerleşim yeri için geçerliliğini tamamen yitirdi. Normal şartlarda yıl boyu neredeyse hiç yağış almayan Lajamanu, yarım asır içinde tam dördüncü kez balık yağmuru deneyimini yaşadı. İlk olarak 1974 yılında kayıtlara geçen bu gizemli doğa olayı, 2004 ve 2010 yıllarının ardından geçtiğimiz günlerde tekrar tekerrür etti.

GÖKTEN BALIK YAĞMAYA BAŞLADI

Görgü tanıkları ve kasaba sakinleri, fırtına başladığı anlarda gökyüzünden süzülen şeyin sadece su damlaları olmadığını fark edince büyük bir şok yaşadı. Orta Çöl Bölge Meclis Üyesi Andrew Johnson Japanangka, o anları anlatırken büyük bir fırtınanın yaklaştığını gördüklerinde sıradan bir yağmur olacağını düşündüklerini, ancak yağmur şiddetlendiğinde gökten balıklar düşmeye başladığını belirtti. Bazı balıkların serbest düşüşle sokağa çakıldığını, bazılarının ise çatılara fırladığını dile getiren Japanangka, hayatında gördüğü en inanılmaz ve mucizevi anlara şahitlik ettiğini vurguladı.

YERE DÜŞTÜKLERİNDE HALEN CANLIYDILAR

Geçmişte benzer iddiaları inceleyen balık uzmanı Michael Hammer, bu tür olayların genelde fırtına sonrası taşan göletlerden kaynaklandığını ve insanların yanılarak balıkların bulutlardan düştüğünü sandığını belirtiyor. Ancak Lajamanu'daki durum tüm mantıksal açıklamaları zorlaştırıyor. Bölgede bu balıkların yaşayabileceği tek bir nehir veya göl dahi bulunmazken, sokaklardan toplanan canlıların bölgeye tamamen yabancı bir tatlı su türü olan benekli levrek olduğu tespit edildi.

İhtiyolog Jeff Johnson, bu boyuttaki balıkların sudan uzakta bu kadar süre havada kaldıktan sonra hayatta kalmasının normalde imkansız olduğunu söylese de, fırtınanın yarattığı özel hava sirkülasyonunun balıkları aşırı soğukta dondurmadan taşıyabilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

DÜNYADA NADİR, ÇÖLDE İMKANSIZA YAKIN

Honduras gibi tropikal ve fırtınalı iklimlerde dönem dönem karşılaşılan balık yağmurları, Avustralya'nın kavurucu çöl ikliminde imkansıza yakın bir doğa olayı olarak değerlendiriliyor. Şiddetli fırtına hortumlarının sudaki canlıları güçlü bir vakum etkisiyle emip kilometrelerce uzağa taşıdığı teorisi bilim dünyasındaki en güçlü açıklama olarak öne çıksa da, Lajamanu halkı gökyüzünden gelen bu beklenmedik ve mucizevi misafirleri hayretle izlemeye devam ediyor.