Kuveyt'te milyonlarca kullanılmış lastiğin yıllarca çöl kumlarının altına gömülerek bertaraf edilmesi, büyük bir çevre sorununa dönüştü. Sulaibiya bölgesinde 50 milyona yakın lastiğin biriktiği devasa atık alanında çıkan yangınlar, çevre ve insan sağlığını tehdit etti.

Ülke, yıllar sonra harekete geçerek milyonlarca lastiği bölgeden taşımak ve geri dönüşüme kazandırmak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

ÇÖLÜN ORTASINDA DEV LASTİK DAĞI OLUŞTURULDU

Kuveyt, uzun yıllar boyunca kullanılmış lastikleri çölün ortasına gömerek ortadan kaldırmaya çalıştı ancak bu yöntem, zamanla dünyanın en büyük lastik atık alanlarından birinin oluşmasına neden oldu. Yerleşim yerlerine yakın Sulaibiya bölgesindeki çöplükte 42 ila 50 milyon arasında lastik birikti.

Yıllarca büyüyen atık yığını, yalnızca görüntüsüyle değil, çevreye verdiği zararla da gündeme geldi. 2012-2020 yılları arasında bölgede meydana gelen büyük yangınlar, sorunun boyutlarını gözler önüne serdi. Lastiklerin yanmasıyla ortaya çıkan yoğun siyah duman ve zararlı kirleticiler, çevrede yaşayan insanların sağlığı konusunda endişelere yol açtı.

44 BİN KAMYON SEFERİYLE TAŞINDI

Kuveyt yönetimi, 2021 yılında devasa lastik çöplüğünü ortadan kaldırmak için harekete geçti. Sulaibiya'da biriken atıkların Al Salmi bölgesine taşınması için kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Yaklaşık beş ay süren çalışma boyunca lastiklerin taşınması için 44 bin kamyon seferi gerçekleştirildi. Böylece yıllardır çölün ortasında biriken milyonlarca lastiğin geri dönüşüm süreci için ilk adım atıldı.

ESKİ LASTİKLER YENİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Kuveyt, atık sorununu ekonomik bir fırsata dönüştürmek amacıyla özel şirketlerin geri dönüşüm sektörüne katılmasını teşvik etti. Bu kapsamda yeni işleme tesislerinin kurulmasına yönelik lisanslar verildi.

Tesislerde eski lastikler parçalanarak kauçuk zemin kaplamaları gibi ürünlere dönüştürülebiliyor. Piroliz adı verilen işlemle de yakıt ve sanayide kullanılabilecek ham maddeler elde edilebiliyor.

YILDA 130 MİLYON DOLARLIK KAYIP

2014 yılında yayımlanan akademik bir araştırmada, Kuveyt'in etkili bir geri dönüşüm stratejisi uygulamaması nedeniyle yılda yaklaşık 130 milyon dolar kayıp yaşadığı hesaplandı. Aynı araştırmada ülkedeki atıkların yaklaşık yüzde 76'sının geri dönüştürülebilir nitelikte olduğu belirtildi.

Kuveyt, yıllarca çevre kirliliğine neden olan devasa lastik yığınını geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırmaya çalışıyor ancak yetersiz düzenlemeler ve işleme tesislerinin artırılması ihtiyacı, ülkede sürdürülebilir atık yönetimi konusunda çözülmesi gereken sorunlar arasında bulunuyor.