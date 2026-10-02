Şili’nin Atacama Çölü’ndeki ıssız Cerro Armazones Dağı’nın tepesinde yükselen gümüş renkli devasa kubbe, insanlık tarihinin en büyük mühendislik ve astronomi başarılarından birine imza atmaya hazırlanıyor.

Yüzlerce kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinden parça parça taşınan on binlerce ton beton ve çelik ile 798 adet hassas ayna parçasının zorlu çöl koşullarına ulaştırılmasıyla yükselen bu tesis, tamamlandığında Dünya'nın uzaya bakan en büyük gözü unvanını alacak.

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) konsorsiyumu tarafından yürütülen ve kısaca ELT (Son Derece Büyük Teleskop) olarak adlandırılan yapı, boyut sınırlarını baştan tanımlıyor. Mühendislerin günlerce süren zorlu vardiyalarla inşa ettiği 80 metre yüksekliğindeki devasa kubbe ve bünyesindeki 39 metre genişliğindeki ayna, uzaktan bakıldığında boş mavi gökyüzünün ortasında parıldayan gizemli bir küreyi andırıyor.

Aşırı iklim şartları ve ulaşım zorluklarına rağmen çölün ortasında imkansızı başaran bu dev proje, evrenin derinliklerine dair algımızı kökten değiştirmeyi hedefliyor. Dış yapısının tamamlanmasının ardından 2030 yılına kadar uzayı gözlemlemeye başlaması planlanan teleskop, gökbilim tarihinin en büyük keşiflerine kapı aralamaya gün sayıyor.