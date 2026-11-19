16 kilometrekareyi aşan devasa bir alana yayılan Kral Salman Parkı, tamamlandığında dünyanın en kurak şehirlerinden biri olan Riyad’da "kentsel ısı adası" etkisini kırarak şehrin sıcaklığını birkaç derece birden düşürecek.

Eski bir havaalanı arazisinin dönüştürülmesiyle hayat bulan bu yüzyıllık mega projede, konveyör bant sistemleriyle 1 milyondan fazla ağaç dikilirken, yer altına tüneller ve yapay nehir ağları kazılıyor.

54 MİLYON METREKÜP TOPRAK TAŞINDI

Çölün ortasında böylesine dev bir ekosistemi sıfırdan yaratmak için 21 adet Giza Piramidi'ni doldurabilecek miktarda, tam 54 milyon metreküp toprak taşındı. Harvard Üniversitesi’nden akademisyenlerin ve dünyanın önde gelen mühendislik firmalarının dahil olduğu 900 kişilik uzman bir kadro tarafından yönetilen çalışmalarda, düz havaalanı arazisi yapay tepeler ve 30 metre derinliğe ulaşan vadilerle bambaşka bir coğrafyaya dönüştürüldü.

Kireç taşı ve kumdan oluşan çöl zeminini ayakta tutabilmek için kilometrelerce uzunlukta özel istinat duvarları örülüp üzeri doğal Riyad taşlarıyla kaplanırken, çöl ikliminde bitki örtüsünün tutunabilmesi amacıyla özel olarak "akıllı toprak" geliştirildi.

ŞEHRE ENTEGRE EDİLECEK

"Yeşil parmaklar" adı verilen dairesel yürüyüş ve su yollarıyla birbirine bağlanan parkın içerisindeki bu yapay vadiler, yağmur sularını ve geri dönüştürülmüş suları toplayarak çölün ortasında gerçek bir vaha etkisi yaratıyor. Metro hatları ve toplu taşıma merkezleriyle şehre entegre edilen Kral Salman Parkı, yalnızca Riyad halkına nefes aldıracak dev bir rekreasyon alanı sunmakla kalmayıp, kurak iklimlerde sürdürülebilir mega şehirler kurmanın en çarpıcı mühendislik örneği olarak dikkat çekiyor.