Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, çöl ikliminin hüküm sürdüğü noktada faaliyete geçirilen "Ski Dubai", dış ortamdaki kavurucu sıcaklığa rağmen ziyaretçilerine karla kaplı pistlerde kış sporları yapma imkânı sunuyor. Bölgedeki en büyük alışveriş merkezlerinden birinin bünyesinde yer alan tesis, çölün ortasında yapay kış koşulları üreten dünyanın sayılı kapalı merkezleri arasında gösteriliyor.

ÇÖLÜN ORTASINA BUZ VE KAR NASIL GETİRİLDİ?

Dış hava sıcaklığının yılın büyük bölümünde yüksek seyrettiği coğrafyada, tesis içi sıcaklığı sıfırın altında tutabilmek amacıyla gelişmiş endüstriyel soğutma ve yalıtım sistemleri kullanılıyor. İçerideki hava koşullarının yapay olarak kontrol edildiği merkezde, tavana yerleştirilen özel kar makineleri sayesinde püskürtülen su ve soğuk havanın temas etmesiyle gerçek kar tabakası üretiliyor. Bu sayede kentin göbeğinde farklı eğim ve zorluk derecelerine sahip kapalı kayak pistleri işletilebiliyor.

Karasal çöl sıcağı ile tesis içi dondurucu ortam arasındaki devasa ısı farkı, soğutma ünitelerinin kesintisiz ve yüksek kapasiteyle çalıştırılmasını zorunlu kılıyor. Tesisin iç sıcaklığını sürekli donma noktasının altında tutabilmek için harcanan elektrik miktarı, projenin hayata geçirildiği ilk günden itibaren çevre bilimciler ve enerji uzmanları tarafından eleştiri konusu yapılıyor. Küresel ölçekte turistik bir cazibe noktası olarak işlev gören merkez, çöl koşullarında kış sporları deneyimi sunarken yarattığı karbon ayak izi ve enerji maliyetiyle tartışılmaya devam ediyor.