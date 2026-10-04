Ouarzazate’de kurulan büyük güneş enerjisi tesisinde geniş bir araziye yerleştirilen aynalar, güneş ışığını belirli noktalarda yoğunlaştıracak şekilde konumlandırıldı. Toplanan güneş enerjisi ısıya dönüştürülürken, sistemin en önemli parçalarından birini ısı depolama teknolojisi oluşturdu.

ÇÖLÜ YÜZ BİNLERCE AYNAYLA KAPLADILAR

Fas’taki tesiste yüz binlerce ayna gün boyunca güneş ışığını toplayarak yoğunlaştırıyor. Çölün geniş ve güneş alan arazisinden yararlanılarak kurulan sistem, yoğunlaştırılmış güneş enerjisinden elektrik elde edilmesini sağlıyor.

Gün içerisinde elde edilen ısının bir bölümü erimiş tuz kullanılarak depolanıyor. Depolanan yüksek sıcaklıktaki enerji, güneş ışığının olmadığı saatlerde kullanılarak elektrik üretiminin gün batımından sonra da devam etmesini sağlıyor.

ISIYI ERİMİŞ TUZDA DEPOLADILAR

Sistemde erimiş tuz, güneşten elde edilen ısı enerjisinin belirli bir süre korunmasına imkân sağlıyor. Böylece güneş ışığı ortadan kalktığında tesis yalnızca o anda gelen güneş enerjisine bağlı kalmadan depolanan ısıdan yararlanabiliyor.

OUARZAZATE ÇÖLÜ DEV ENERJİ TESİSİNE DÖNÜŞTÜ

Fas’ın Ouarzazate kentindeki geniş çöl arazisi, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi üretimi için değerlendirildi. Çok sayıdaki aynanın birlikte çalışmasıyla güneş ışığı toplanarak elektrik üretiminde kullanılabilecek yüksek sıcaklıklara ulaşılıyor.

Aynaların temel görevi geniş bir alana ulaşan güneş ışığını belirlenen bölgelere yönlendirmek ve yoğunlaştırmak. Bu yöntemle ortaya çıkan yüksek sıcaklıktaki ısı hem elektrik üretiminde kullanılıyor hem de daha sonra değerlendirilmek üzere depolanabiliyor.