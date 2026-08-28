ABD'nin Arizona eyaletindeki Sun Streams güneş enerjisi santralinin genişletilmesi sırasında doğal yaşam alanları etkilenen mağara baykuşları için özel bir nakil projesi gerçekleştirildi. Santral projesi kapsamındaki genişleme çalışmaları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalan 9 kuluçka çifti ve tek bir erkek baykuş, tesisin iki sahası arasında ayrılan 100 hektarlık koruma alanına taşındı.

Doğa koruma uzmanları, 4.000 hektarlık dev kompleksin bu bölümünde kuşlar için 40 adet yapay yer altı yuvası inşa etti. Yuvalarını çoğunlukla yer sincapları gibi tünel kazan memelilerin boşalttığı kovuklara kuran türün yeni çevreye adaptasyonu için belirli önlemler alındı.

BÖLGEYE KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ

Taşıma işleminin ardından uzmanlar, kuşların davranışlarını izlemek amacıyla bölgeye kameralar yerleştirdi. İlk aşamada kuşlara yem olarak fare sağlandı ve geceleri böcekleri alana çekmek için özel ışıklandırmalar kullanıldı.

Nakil işleminden birkaç ay sonra alanda 36 yeni yavru baykuş tespit edildi. Kuşların kendi başlarına avlanma yeteneklerini ölçmek amacıyla sağlanan yem miktarı kademeli olarak azaltıldı.

Dışkı analizlerinde tespit edilen böcek kalıntıları, genç kuşların bağımsız olarak avlanabildiğini ortaya koydu. İnsan müdahalesiyle yapılan ek besleme çalışmaları 2025 yaz sonu itibarıyla tamamen sonlandırıldı.

GÜNEŞ PANELLERİNİN SAĞLADIĞI ÇEVRESEL ŞARTLAR

ABD doğa koruma servislerinin verilerine göre; kentleşme, yoğun tarım ve tünel kazan hayvan nüfusunun azalması mağara baykuşlarının sayısını olumsuz etkiliyor. Uygun yaşam alanlarının daralması nedeniyle kuşlar kimi zaman yüzlerce kilometre uzağa taşınmak zorunda kalıyor.

Araştırmacılar, güneş santrali arazisinin tür için iki ana avantaj sunduğunu belirtti:

Açık arazi yapısı, çakal ve tilki gibi yırtıcıların uzaktan fark edilmesini kolaylaştırıyor.

Kuşların Arizona'nın kavurucu sıcaklarında, özellikle günün en sıcak saatlerinde güneş panellerinin altındaki gölgelik alanları sığınak olarak kullandığı gözlemlendi.