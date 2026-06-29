Modern yaşamın getirdiği tüketim alışkanlıklarından ve şehir hayatının yüksek temposundan uzaklaşmak isteyen Jonathan ve Ashley Longnecker çifti, dört çocuklarıyla birlikte Arizona çölünde kendi kendine yeten bir yaşam alanı inşa ediyor. RSE Magazine’in aktardığı bilgilere göre, "Tiny Shiny Home" adı verilen proje kapsamında aile, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir konut inşa etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Proje, daha az tüketim ve yüksek kaynak bağımsızlığı esasına dayanıyor. Çift, arazilerini kurak yapısını bozmadan yaşanabilir kılmayı hedeflerken, standart yapı modelleri yerine çevreye entegre ve kaynakları tüketmeyen bir mimari tercih ediyor.

SIVA UYGULAMASINDA KALOYLIK SAĞLANIYOR

Evin yapımında, geleneksel yöntemlerden farklı olarak "hiperadobe" adı verilen bir inşaat tekniğinden yararlanılıyor. Bu yöntem, açık gözenekli file tüplerin sıkıştırılmış toprakla doldurulması prensibine dayanıyor. Polipropilen torbaların kullanıldığı klasik "superadobe" tekniğine göre daha düşük maliyetli olan bu yöntem, gözenekli yapısı sayesinde sıva uygulamasında da kolaylık sağlıyor.

Geleneksel dikdörtgen planlar yerine yuvarlak bir çiftlik evi şeklinde tasarlanan yapının inşaat çalışmaları, büyük oranda aile bireyleri tarafından el işçiliğiyle yürütülüyor.

EVİN ENERJİSİGÜNEŞ PANELLERİYLE SAĞLANACAK

Konutun dış destek olmaksızın işleyebilmesi için tamamen yenilenebilir kaynaklar planlanmış durumda. Evin enerji ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanırken, bölgenin kurak iklimi nedeniyle su ihtiyacı için gelişmiş bir yağmur suyu toplama ve depolama sistemi kullanılıyor.

KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR

Longnecker ailesi, inşaat sürecini, karşılaştıkları teknik zorlukları ve günlük yaşam deneyimlerini kendi internet siteleri ve YouTube kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Her cumartesi yayınlanan videolarla projenin aşamaları, alternatif ve bağımsız konut modellerine ilgi duyanlar için belgeleniyor.