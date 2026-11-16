Dünyanın en kurak çöllerinden Atacama'da hayata geçirilen dev mühendislik projesiyle Pasifik Okyanusu'ndan alınan deniz suyu arıtılarak And Dağları'nda 4 bin 400 metre yüksekliğe taşınacak. Yaklaşık 195 kilometrelik boru hattı ve beş pompa istasyonundan oluşan sistemin, Şili'deki büyük bir bakır madeninin su ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Şili'nin Tarapaca Bölgesi'nde yürütülen proje, ülkenin önemli bakır üreticilerinden Collahuasi madeninin faaliyetlerini genişletmek amacıyla hazırlanan C20+ yatırımının bir parçası olarak öne çıkıyor. Projenin en önemli hedeflerinden biri ise madencilik faaliyetlerinde kullanılan yer altı ve yüzey tatlı su kaynaklarına olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmak.

195 KİLOMETRELİK HATLA DAĞLARA ULAŞACAK

Sistemin başlangıç noktası, Pasifik kıyısındaki Puerto Patache bölgesinde bulunan deniz suyu arıtma tesisi. Burada tuzdan arındırılan su, yaklaşık 195 kilometrelik çelik boru hattıyla yüksek rakımlı maden sahasına taşınıyor.

Suyun deniz seviyesinden 4 bin 400 metre yüksekliğe çıkarılması için güzergâh boyunca beş ayrı pompa istasyonu kullanılıyor. Yüksek basınca ve Atacama Çölü'nün sert sıcaklık değişimlerine dayanacak şekilde tasarlanan sistem, maden tesislerine kesintisiz su sağlamayı amaçlıyor.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Projenin dikkat çeken özelliklerinden biri de enerji verimliliği için kullanılan Pelton türbini. Sistem, suyun basıncından ve yüksekten düşüşünden yararlanarak elektrik üretiyor. Elde edilen enerji, tesisin pompalama sistemlerinde yeniden kullanılarak elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor.

ÇEVRESEL İTİRAZLAR NEDENİYLE MAHKEMEYE TAŞINDI

Dev proje, çevresel etkileri nedeniyle tartışmalara da konu oldu. Bölgedeki balıkçılar ve yerli topluluklar, deniz suyunun çekilmesi ve arıtma sonrasında ortaya çıkan yoğun tuzlu suyun okyanusa bırakılmasının deniz ekosistemine zarar verebileceğini ileri sürdü.

İtirazlar üzerine konu yargıya taşındı. Şili İkinci Çevre Mahkemesi, toplulukların başvurusunu kabul ederek projeye verilen çevresel onay kararını iptal etti. Mahkeme ayrıca deniz ekosistemi üzerindeki etkilerin yeniden incelenmesini ve yerel halkla yeni istişare süreçleri yürütülmesini istedi.

İNŞAAT TAMAMLANDI

Projede boru hatlarının döşenmesi ve ana pompa istasyonlarının mekanik kurulumları Techint tarafından tamamlandı ancak sistemin tam kapasiteyle çalışabilmesi için hidrolik testlerin, otomasyon ayarlarının ve çevresel değerlendirmelere ilişkin süreçlerin sonuçlandırılması gerekiyor.

Projenin devreye alınmasıyla birlikte madenin su ihtiyacının denizden arıtılan suyla karşılanması ve bölgedeki tatlı su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.