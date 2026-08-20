Yemen'in Hadramut Vadisi'nde yer alan ve "Çölün Manhattanı" olarak adlandırılan Şibam şehri, 1500'lü yıllarda yaşanan büyük bir sel felaketinin ardından surlarla çevrili dar bir alana yeniden kuruldu.

Yer darlığı ve güvenlik endişeleri nedeniyle yatay alanda genişleyemeyen bölge halkı, çözümü binaları dikey mimariyle gökyüzüne doğru inşa etmekte buldu.

ÇELİK VE BETON KULLANILMADAN NASIL YAPILDI?

Bölge toprağının saman ve suyla karıştırılıp güneşte kurutulmasıyla elde edilen kerpiç tuğlalar, ahşap kirişlerle desteklenerek katlar oluşturuldu. Yapıların devasa ağırlığı taşıyabilmesi amacıyla alt kat duvarları son derece kalın, üst katlar ise daha ince örüldü.

Penceresiz zemin katları depo ve hayvan barınağı olarak planlanan kulelerin üst katları yaşam alanı olarak tasarlandı. Sıkı sokak düzeni çöl sıcağında doğal gölge alanlar sağlarken, binaların dış cepheleri rüzgar ve yağmurun aşındırmasına karşı düzenli olarak çamurla sıvanıyor.

UNESCO LİSTESİNDEKİ KENT ZAMANA MEYDAN OKUYOR

1982 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kent, doğal afetlere ve bölgedeki çatışma ortamına rağmen özgün yapısını korumayı başardı.

Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip kuleler, modern inşaat malzemeleri ve betonarme teknolojisi kullanılmadan kurulan dünyanın en eski dikey yerleşim örneği kabul ediliyor.