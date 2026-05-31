Mısır hükümeti, mevcut başkent Kahire’de yaşanan aşırı nüfus artışı, trafik yoğunluğu ve altyapı yetersizliği sorunlarına çözüm üretmek amacıyla coğrafi açıdan radikal bir projeyi hayata geçiriyor. Kahire'nin doğusundaki çöl arazisinde sıfırdan inşa edilen ve resmi olarak "Yeni Başkent" şeklinde adlandırılan yeni idari merkezin inşaat aşamasından yerleşim aşamasına geçiş süreci başladı.

KENTSEL YÜKÜ HAFİFLETMEK İÇİN YAPILACAK

20 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en yoğun metropollerinden biri olan Kahire'nin kentsel yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, kamu kurumlarının tek bir merkezde toplanmasını hedefliyor. Hükümet yetkilileri, tarihi şehrin yüzyıllar içinde plansız büyümesi nedeniyle altyapısal olarak tıkanma noktasına geldiğini, idari makamların ve binlerce kamu çalışanının yeni şehre taşınmasıyla eski başkent üzerindeki baskının azalacağını belirtti.

YENİ BİR ŞEHİR KURULACAK

Tamamen boş bir çöl arazisi üzerine planlanan yeni başkentte geniş caddeler, modern su, enerji ve kanalizasyon ağları, konut alanları ile finans merkezleri eş zamanlı olarak inşa ediliyor. Uydu görüntüleri, projenin başlangıcından bu yana bölgedeki coğrafi değişimi doğruluyor.

Şehrin öne çıkan mimari unsurları şunlar:

Iconic Tower (Simge Kule): Yeni finans merkezinin odak noktası olan 70 katlı yapı, "Afrika'nın en yüksek binası" unvanını taşıyor.

İbadethaneler: Proje alanı içerisinde Orta Doğu'nun en büyük katedrali ile devasa bir cami yer alıyor.

İdari Binalar: Bakanlıklar ve bağlı kamu kuruluşları için tasarlanan modern yerleşkeler tamamlanma aşamasına getirilmiş durumda.

FİZİKİ İŞLETİM EVRESİNE GEÇİLDİ

Yeni Başkent projesinde, kentsel yapıların inşasının ardından fiziki işletim evresine geçildi. Hükümet binaları resmi personeli kabul etmeye başlarken, yeni tamamlanan konut mahallelerinde de ilk yerleşimler kaydediliyor.