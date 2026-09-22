Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık rekorları, kullanılan ölçüm teknikleri ve verilerin toplandığı ortama göre farklılık gösteriyor. Yüz yılı aşkın süredir yürütülen meteorolojik araştırmalar, gezegenin en sıcak noktası unvanı için üç farklı bölgenin öne çıktığını ortaya koyuyor.

Sıcaklık ölçümlerinde standart kabul edilen atmosferik hava sıcaklığı ile doğrudan toprak yüzeyi sıcaklığı arasında ise belirgin farklar gözlemleniyor. Koyu renkli, bitki örtüsünden yoksun ve kuru topraklar, güneş enerjisini emerek havaya kıyasla çok daha yüksek değerlere ulaşıyor.

YÜZEY ÖLÇÜMLERİNDE REKOR SICAKLIK

Yüzey sıcaklığı kategorisinde öne çıkan veriler, zemin ısısının boyutlarını gösteriyor. 2003 yılında NASA uyduları tarafından yapılan ölçümlerde Avustralya'nın iç kesimlerindeki toprak yüzeyi sıcaklığı 69,3 derece olarak tespit edildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Ölüm Vadisi'nde ise 1972 yılında doğrudan yere yerleştirilen bir termometre ile 93 derecenin üzerinde bir yüzey sıcaklığı kaydedildi. Bu veriler, atmosferik hava sıcaklığından farklı olarak doğrudan zeminin ulaştığı ısı seviyesini temsil ediyor.

REKOR HAVA SICAKLIĞI REKORU ÖLÜM VADİSİ'NDE

Standart meteorolojik koşullarda ve yerden belirli bir yükseklikte yapılan atmosferik ölçümler esas alındığında, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kabul edilen resmi rekor Ölüm Vadisi'ne ait bulunuyor. 1913 yılında Ölüm Vadisi'nde yapılan ölçümde hava sıcaklığı 56,7 derece olarak kaydedildi ve bu değer günümüzde de atmosferde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı rekoru olarak geçerliliğini koruyor.



LİBYA'DAKİ 90 YILLIK REKORU İPTAL ETTİ

Geçmişte uzun süre resmi rekor olarak kabul edilen bir diğer ölçüm ise sonraki incelemelerde geçersiz sayıldı. 1920 yılında Libya'nın El-Aziziye kasabasında hava sıcaklığının 57,8 dereceye ulaştığı bildirilmiş ve bu veri yaklaşık doksan yıl boyunca resmi rekor olarak değerlendirilmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemeler sonucunda; kullanılan ekipmanın niteliği, ölçüm yapılan alanın fiziki koşulları ve gözlemci hataları gerekçe gösterilerek söz konusu rekor iptal edildi. Aşırı sıcaklık verileri, ölçümün yapıldığı yükseklik ve zemin yapısı gibi faktörlerin sonuçlar üzerinde belirleyici olduğunu gösteriyor.