Çin, çölleşmenin ilerlemesini engellemek ve kurak arazileri yeniden bitki örtüsüne kavuşturmak amacıyla mikroorganizmalardan yararlanılan yeni bir ıslah yöntemi uyguluyor. Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki araştırmacılar tarafından geliştirilen teknik, aşırı iklim şartlarına dayanıklı siyanobakterilerin kullanımıyla gevşek kumul alanları stabilize etmeyi hedefliyor.

Çalışmalar, rüzgar erozyonunun kum hareketliliğini artırdığı ve bitki gelişimini engellediği ülkenin kuzeybatısındaki Tengger Çölü çevresinde yürütülüyor. Proje kapsamında doğrudan ağaçlandırma yerine, öncelikle toprağın bitkisel yaşamı destekleyebilecek biyolojik altyapıya ulaştırılması amaçlanıyor.

ORGANİK MADDE ÜRETİYOR

Uygulamanın merkezinde yer alan fotosentetik siyanobakteriler, güneş enerjisini kullanarak organik madde üretiyor. Belirli türleri atmosferik azotu tutabilen bu bakteriler, salgıladıkları bileşenlerle kum tanelerini birbirine bağlayarak yüzeyde koruyucu bir biyolojik kabuk meydana getiriyor.

Oluşan biyolojik tabaka, kumul hareketini sınırlandırarak yüzeydeki nem ve besin maddelerinin korunmasına, dolayısıyla diğer organizmalar ile bitkilerin tutunabileceği koşulların oluşmasına zemin hazırlıyor.

ON YILLIK DOĞAL SÜREÇ HIZLANDIRILDI

Biyolojik kabukların doğal yollarla oluşumu normal koşullarda on yılı aşkın bir süre gerektirirken, Shapotou Çöl Araştırmaları Deney İstasyonu'nda geliştirilen tekniklerle bu süre kısaltıldı. Basınçlı püskürtme yöntemlerinin ardından geliştirilen taşınabilir katı inokülüm (aşı maddesi), karmaşık ekipman gereksinimini ortadan kaldırarak mikroorganizmaların araziye yayılmasını kolaylaştırdı.

Tekniğin, Çin'in ulusal ağaçlandırma girişimi olan "Üç Kuzey Koruma Ormanı Programı"na entegre edildiği bildirildi. Resmi planlamaya göre, geliştirilen yöntemle önümüzdeki beş yıllık süreçte yaklaşık 5 bin 333 ila 6 bin 667 hektar büyüklüğündeki çöl arazisinin rehabilite edilmesi öngörülüyor.