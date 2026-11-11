Dünyanın kurak bölgelerinde yaşayan yarasaların korunması ve besin kaynaklarının artırılması için farklı ülkelerde çalışmalar yürütülüyor. Hindistan'ın Thar Çölü'nden ABD ve Meksika'daki kurak bölgelere uzanan projelerde, yarasaların doğal yaşam alanlarının korunması ve popülasyonlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Yüksek sıcaklıklar ve sınırlı su kaynaklarının bulunduğu çöl bölgelerinde yarasalar, ekosistemin önemli canlıları arasında yer alıyor. Böceklerle beslenen türler zararlı böceklerin kontrolüne katkı sağlarken, nektarla beslenen yarasalar bitkilerin tozlaşmasında rol oynuyor.

THAR ÇÖLÜ'NDE YARASALAR İÇİN KORUMA ÇALIŞMALARI

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bulunan Thar Çölü'nde yarasaların yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Projeler kapsamında bölgede yaşayan türlerin barınma ve üreme alanlarının korunması, ayrıca yerel halkın yarasalar konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

ABD VE MEKSİKA'DA YÜZ BİNLERCE AGAV BİTKİSİ DİKİLECEK

ABD ve Meksika'daki kurak bölgelerde ise nektarla beslenen yarasa türlerinin besin kaynaklarını artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda yüz binlerce agav bitkisinin dikilmesi hedefleniyor.

Agav bitkileri, çiçek açtıkları dönemde yarasalar için önemli bir besin kaynağı oluşturuyor. Yarasalar bitkilerin nektarını tüketirken polenleri de farklı bölgelere taşıyarak tozlaşmaya katkıda bulunuyor.

YARASALAR ÇÖL EKOSİSTEMİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Yarasaların korunması, yalnızca bu canlıların yaşamını sürdürmesi açısından değil, doğal dengenin devamlılığı bakımından da önem taşıyor. Böceklerle beslenen türler zararlı böceklerin sayısının kontrol edilmesine yardımcı olurken, nektarla beslenen türler bitkilerin çoğalmasını destekliyor.

Bu nedenle farklı bölgelerde yürütülen çalışmalarla yarasaların doğal yaşam alanlarının korunması ve besin kaynaklarının sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.