Mojave Çölü'nde bulunan ve Bottle Tree Ranch olarak bilinen alan, Elmer Long tarafından oluşturuldu. Eski cam şişeleri değerlendirmek isteyen Long, metal direk ve dallardan ağaç benzeri yapılar hazırlayarak şişeleri bunların üzerine yerleştirmeye başladı.

BABASINDAN KALAN ŞİŞELERLE BAŞLADI

Long'un bu sıra dışı fikrinin geçmişi çocukluk yıllarına dayanıyor. Babasıyla birlikte Mojave Çölü'ne yaptığı gezilerde eski yerleşim alanlarını dolaşarak cam şişeler ve çeşitli eşyalar topluyordu. Babasının ölümünün ardından kendisine kalan şişe koleksiyonunu değerlendirmek için farklı bir yöntem düşündü.

İlk şişe ağacını 2000 yılında hazırlayan Long, metal direklere dallar kaynaklayarak cam şişeleri bu dallara geçirdi. Zamanla çalışmalarını genişletti ve yüzlerce ağaçtan oluşan bir alan meydana getirdi. Şişelerin yanı sıra eski oyuncaklar, trafik levhaları ve otomobil parçaları da bu ilginç düzenlemenin birer parçası oldu.

RÜZGAR ESTİĞİNDE ŞİŞELERDEN SES ÇIKIYOR

Tarihi Route 66 yolu üzerinde bulunan alanda 200'den fazla şişe ağacı ve binin üzerinde cam şişe yer alıyor. Farklı renklerdeki şişeler güneş ışığını yansıtırken rüzgarın içlerinden geçmesiyle ıslığa benzeyen sesler oluşuyor. Bu görüntü, bölgeyi fotoğraf meraklılarının ve yolculuk yapan turistlerin uğrak noktalarından biri haline getirdi.

Elmer Long, 2019 yılında hayatını kaybetti. Ardından oğlu Elliott Long, babasının oluşturduğu alanın bakımını üstlendi. Bugün de ziyaret edilebilen Bottle Tree Ranch, çölün ortasında metal ve camdan oluşan sıra dışı görünümünü koruyor.