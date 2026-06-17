Mojave Çölü’nde 45 bin dönümlük (17 bin 400 hektar) alanı kül eden Sima Dome yangınının ardından çöl ekosistemini inceleyen bilim insanları beklenmedik bir bulguya ulaştı. California Üniversitesinden mikolog ekolog Sidney Glassman liderliğindeki ekip, yangının ardından bölgedeki yer altı mantar topluluklarının çoğalmaya başladığını tespit etti.

Bilim insanları başlangıçta, ağaçların köklerinde yaşayan ve çöl ekosistemini destekleyen mikrobiyal ağların tamamen yok olmasından endişe ediyordu. Ancak yangından iki hafta sonra başlayan ve üç yıl boyunca süren saha çalışmalarında, yer altı mantar sisteminin büyük ölçüde bozulmadan kaldığı belirlendi.

SEYREK BİTKİ ÖRTÜSÜ MANTARLARI KORUDU

Uzmanlar, bölgeden toplanan toprak örnekleri üzerinde yürütülen DNA dizileme çalışmaları sonucunda, kaktüsler ve çöl otları gibi bazı bitki türlerinin hayatta kalmasının yer altı mikrobiyal topluluğunu beslediğini açıkladı. Joshua ağaçlarının çöl ortamında geniş aralıklarla yetişmesi ve bitki örtüsünün seyrek olması, mantar ağlarının yangın ısısından korunmasında önemli bir etken oldu.

Söz konusu simbiyotik mantarlar, bölgedeki bitkilerin topraktan su ve besin maddelerini emmesine yardımcı oluyor. Bu organizmalar aynı zamanda bitki örtüsünü patojenlerden ve kuraklık gibi çevresel stres faktörlerinden koruma işlevi üstleniyor.

POPÜLASYON HENÜZ ESKİ HALİNE DÖNMEDİ

Araştırma ekibi başkanı Sidney Glassman, yer altı mikrobiyal sisteminin korunmasına rağmen Joshua ağacı popülasyonunun henüz eski haline dönmediğini belirtti. Yeni yetişen fidanların kemirgenler ve yükselen sıcaklıklar nedeniyle yüksek risk altında olduğunu ifade eden Glassman, fidanların kuraklığa dayanıp hayatta kalabilmesi için bu mantarlara kesinlikle ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Sera gazı emisyonlarının mevcut hızla artmaya devam etmesi durumunda, Joshua ağaçlarının 2100 yılına kadar yaşam alanlarının yüzde 80'ini kaybedeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, yürütülen bu çalışmanın küresel ısınma tehdidi altındaki bitki türlerinin gelecekte nasıl hayatta kalabileceğine dair kritik veriler sunduğunu ifade etti.