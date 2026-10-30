Cheyenne Dağı'nın yüzlerce metre derinliğine oyulan yer altı sığınağındaki 15 çelik bina, yüksek kinetik enerjili patlama dalgalarını sönümlemek amacıyla doğrudan zemine değil, 1.300'den fazla devasa yayın üzerine oturtuldu. Bu mühendislik tasarımı, yüzeyde meydana gelebilecek megatonluk patlamaların ve şiddetli depremlerin oluşturduğu yer sarsıntılarının askeri komuta merkezine ulaşmadan havada emilmesini sağlıyor.

GRANİT DAĞIN GÖBEĞİNİ DİNAMİTLERLE OYDULAR

Soğuk Savaş döneminde stratejik karar merkezini olası füze saldırılarından bütünüyle izole etmek amacıyla 1.600 metre yüksekliğindeki masif granit dağ seçildi. Ağır patlayıcılar kullanılarak dağın derinliklerinde devasa oyuklar ve geniş mağara koridorları açıldı. Açılan bu korunaklı kaya galerileri, doğrudan gelebilecek nükleer başlık temaslarına karşı yüzlerce metrelik doğal granit kalkanıyla korunan kapalı bir savunma hattına dönüştürüldü.

ÇELİK BİNALAR NEDEN YAYLARIN ÜZERİNE OTURTULDU?

Kaya kütlesinin içerisine yerleştirilen üçer katlı 15 adet çelik bina, standart inşaat yöntemlerinin aksine zeminle doğrudan temas ettirilmedi. Yüksek şiddetli bir sarsıntı anında dağın ileteceği kinetik yükün binaları parçalamasını önlemek amacıyla yapılar özel bir esneme sistemine bağlandı. Her biri ortalama bir otomobil boyutunda olan 1.300'den fazla ağır sanayi tipi çelik yay, binaların tabanına yerleştirilerek tüm kompleksin dağ zemininden bağımsız biçimde askıda kalması sağlandı.

DEPREM VE PATLAMA DALGALARI NASIL SÖNÜMLENİYOR?

Dağın dış yüzeyinde meydana gelebilecek olası bir patlamanın üreteceği sismik dalgalar, granit tabakadan hızla geçerken tabandaki yay mekanizması tarafından karşılanıyor. Yayların mekanik esneme kabiliyeti, binaların içinde bulunan personelin ve hassas elektronik haberleşme cihazlarının sarsıntıdan zarar görmeden işlevini sürdürmesine zemin hazırlıyor. Bu yapısal izolasyon sayesinde kaya kütlesi şiddetle sarsılsa dahi iç kısımdaki yapılar kendi dengesini koruyor.

DIŞ DÜNYADAN YALITILMIŞ BAĞIMSIZ ALTYAPI

Kompleks, tonlarca ağırlığa sahip zırhlı sığınak kapıları, gelişmiş hava filtreleme üniteleri ve devasa jeneratör sistemleriyle desteklendi. Olası bir kimyasal, biyolojik veya nükleer tehdit durumunda dış ortamla olan tüm hava ve lojistik bağı kesilen tesis, aylarca kesintisiz hizmet verebilecek kapalı devre bir ekosisteme sahip bulunuyor. Masif kayanın içine gömülen bu merkez, modern askeri mühendisliğin en uç yapısal izolasyon örnekleri arasında yer alıyor.