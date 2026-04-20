Mısır, başkent Kahire’nin doğu kanadında modern şehirciliğin en büyük adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Ülkenin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden birinin liderliğinde hayata geçirilecek olan yeni çok fonksiyonlu şehir projesi, yaklaşık 27 milyar dolarlık devasa bütçesiyle bölgenin çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

Kamu bankası ortaklığıyla güçlendirilen bu girişim, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için yeni bir çekim merkezi oluşturma amacı taşıyor.

165 GÖKDELEN İNŞA EDİLECEK

"The Spine" (Omurga) ismiyle anılan bu yerleşim alanı, yaklaşık 2,4 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde, kesintisiz bir kentsel yaşam deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Projenin merkezinde yer alan 165 gökdelen; konut, ticaret, turizm ve sosyal yaşamı tek bir ekosistemde buluşturuyor. Modern mimarinin doğayla bütünleştiği bu bölgede, geniş yeşil alanlar ile eğlence merkezlerinin bir arada yer alması, geleceğin şehirleşme standartlarını temsil ediyor.

YÜZBİNLERCE KİŞİ İÇİN YENİ İŞ KAPILARI AÇILACAK

Bu ölçekteki bir yatırımın ekonomik yansımaları ise oldukça dikkat çekici. Ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde birine karşılık gelen bu hamlenin, uzun vadede kamu bütçesine trilyonlarca birim vergi geliri sağlaması bekleniyor. Ayrıca, inşaat sürecinden itibaren on binlerce doğrudan istihdam yaratacak olan projenin, yan sektörlerle birlikte yüz binlerce kişi için yeni iş kapıları açacağı öngörülüyor.

Mısır’ın modern çehresini yansıtan bu dev inşaat faaliyetleri sürerken, ülke köklü geçmişinden gelen izleri de korumaya devam ediyor. Nil Nehri kıyısında yürütülen arkeolojik çalışmalarda gün ışığına çıkarılan 2200 yıllık su ritüelleri tapınağı, bölgenin binlerce yıllık yerleşik düzen geleneğini hatırlatıldı.