Kuzey Amerika’nın en kurak bölgelerinden biri olan Sonoran Çölü’nde yetişen ve bilimsel adı Carnegiea gigantea olan Saguaro kaktüsleri, sahip oldukları gelişmiş biyolojik yapıyla zorlu iklim koşullarında hayatta kalmaya devam ediyor. Ulusal Park Hizmeti (NPS) ve Arizona-Sonora Çöl Müzesi verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük kaktüsü unvanına sahip olan bu bitki, kurak ortamlarda bir su deposu işlevi görüyor.

2 TON AĞIRLIĞINDA VE BOYU 15 METRE

Ulusal Park Hizmeti tarafından paylaşılan verilere göre, yetişkin bir Saguaro kaktüsünün boyu 50 fiti (yaklaşık 15 metre) aşabiliyor. Gövde yapısı ve kollarının yukarı doğru uzanmasıyla bölgenin karakteristik siluetini oluşturan bu bitkilerin ağırlığı ise 2 ton veya daha fazla olabiliyor. Biyologlar, bu bitkilerin ortalama 150 ila 175 yıl yaşadığını, bazı türlerin ise 200 yılı devirdiğini tahmin ediyor.

AĞIRLIĞININ YÜZDE 90'I SU

Arizona-Sonora Çöl Müzesi’nin raporlarına göre, hidrate olmuş (suyla dolmuş) yetişkin bir kaktüsün toplam ağırlığının yüzde 90'ından fazlasını su oluşturuyor. Bu oran, kaktüsün metre başına yaklaşık 120 kilogram su taşıdığı anlamına geliyor.

Bitkinin su toplama ve koruma mekanizması belli bir düzende ilerliyor. Bitkinin kökleri yüzeye yakın bir konumda, yaklaşık 30 metre (100 fit) çapında bir alana yayılıyor. Bu sayede ani ve kısa süreli yağışlarda su, toprak kurumadan hızla emiliyor. Akordeon Gövde Yapısı: Kaktüsün gövdesinde bulunan esnek kıvrımlar, su emildiğinde genişliyor, kuraklık dönemlerinde ise büzülüyor.

Dış yüzeyde yer alan mumsu tabaka buharlaşma yoluyla su kaybını minimuma indirirken, dikenler hem güneş ışınlarının doğrudan etkisini azaltıyor hem de hayvanların su rezervine ulaşmasını engelliyor.

OLGUNLAŞMA SÜRECİ ONLARCA YIL SÜRÜYOR

Saguaro kaktüslerinin büyüme hızı oldukça düşüktür. Saguaro Ulusal Parkı’nda yapılan araştırmalar, bitkinin yaşamının ilk 8 yılında yalnızca 2,5 ila 3,8 santimetre büyüdüğünü gösteriyor. Kaktüsün ilk çiçeklerini açması yaklaşık 35 yılını alırken, ikonik kollarının oluşmaya başlaması 50 ila 70 yılı, kurak bölgelerde ise 100 yılı bulabiliyor. Bitki ancak 125 yaşına geldiğinde tamamen yetişkin bir birey olarak kabul ediliyor. Bu yavaş büyüme döngüsü, kaybedilen yetişkin kaktüslerin yerinin uzun süre doldurulamamasına neden oluyor.

ÇÖL EKOSİSTEMİNDE 'KİLİT TAŞ' ROLÜNDE

Arizona-Sonora Çöl Müzesi, Saguaro’yu çöl ekosistemi için bir "kilit taş tür" olarak sınıflandırıyor. Nisan sonu ile haziran başı arasında sadece geceleri açıp ertesi gün öğleden sonra kapanan çiçekler; yarasalar, kuşlar ve böcekler tarafından tozlaştırılıyor.

Ardından oluşan ve her birinde 2 binden fazla tohum barındıran kırmızı meyveler; kuşlar, kaplumbağalar, yaban domuzları ve çakallar için temel besin kaynağı oluşturuyor. Ayrıca bazı kuş türlerinin kaktüs gövdesinde açtığı oyuklar, daha sonra sertleşerek "saguaro botu" adı verilen korunaklı yuvalara dönüşüyor ve farklı canlılara barınak sağlıyor.