Nil Nehri ile Kızıldeniz arasında yer alan ve kuzeydoğu Afrika’nın en az araştırılmış arkeolojik bölgelerinden biri olan Atbai Çölü, antik dönem topluluklarına dair ezber bozan bulgulara ev sahipliği yapıyor. Bölgede yürütülen uydu tabanlı uzaktan algılama çalışmaları, MÖ 4500 ile 2500 yılları arasına tarihlenen gizemli taş çemberlerin sayısının bilinenden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

280 YENİ YAPI TESPİT EDİLDİ

Arkeologlardan oluşan uluslararası bir araştırma ekibi, uydu verilerini inceleyerek çöl genelinde daha önce haritalandırılmamış 280 adet taş muhafaza alanı tespit etti. Yapılan ölçümlerde, bu taş çemberlerin çaplarının 5 metre ile 82 metre (yaklaşık 16 ila 269 fit) arasında değişiklik gösterdiği belirlendi.

İŞARETLER SIĞIR ÇOBANLIĞINI GÖSTERİYOR

Yapıların işlevini anlamak adına çevre analizlerini derinleştiren uzmanlar, taş çemberlerin büyük bir kısmının su kaynaklarının yakınında konumlandığını saptadı. Çemberlerin içinde yapılan kazılarda, bölgeden bölgeye mimari düzeni değişen toplu ve bireysel mezarlar bulundu.

Söz konusu mezarlardan hem insan hem de yoğun biçimde sığır başta olmak üzere hayvan kalıntıları çıkarıldı. Bölgedeki mağaralarda bulunan ve sığır tasvirlerini içeren kaya resimleriyle birlikte değerlendirilen bu bulgular, Atbai Çölü'nde hayvancılık faaliyetlerinin MÖ 6. binyıla kadar uzandığını kanıtlıyor.

GELİŞMİŞ SÜRÜ YÖNETİMİ

African Archaeological Review adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre, Neolitik dönemde bölgede yaşayan toplulukların gelişmiş bir organizasyon yapısına sahip olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 6.000 yıl önce yaşamış olan göçebe çobanların; sürülerin mevsim şartlarına göre yüksek otlaklara taşınması, hayvanların doğum ve çiftleşme dönemlerinin planlı şekilde kontrol edilmesi yöntemlerini uyguladığı tespit edildi.

ATBAİ DAHA DİRENÇLİ KALDI

Günümüzde tamamen kurak bir iklime sahip olan Atbai Çölü’nün, Neolitik dönemde "Afrika Nemli Dönemi" olarak adlandırılan ve yağışların bol olduğu evrenin son demlerini yaşadığı biliniyor. İklimin kademeli olarak kurumaya başlamasıyla Sahra'nın genelinde çölleşme hızlanırken, Atbai bölgesinin bu değişime karşı daha dirençli kaldığı savunuldu.