Wadi Lawash el Telli bölgesindeki keşif, Kuzey Afrika'da benzerlerine rastlanan ancak ne zaman ve hangi amaçla inşa edildikleri tam olarak bilinmeyen taş anıtların geçmişine ışık tuttu. Araştırmanın sonuçları African Archaeological Review dergisinde yayımlandı.

54 METRE BOYUNCA UZANAN TAŞ YAPI

Anıtın batı ucunda yaklaşık 12,5 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde oval bir taş yığını bulunuyor. Bu bölümden doğuya doğru uzanan iki ayrı taş sırası, yapıya anteni andıran alışılmadık bir görünüm kazandırıyor.

Bölgedeki kireç taşı bloklarının kullanıldığı anıtın yapımında harç kullanılmadığı belirlendi. Toplam uzunluğu 54,5 metreyi bulan yapının mezar bölümünün yüksekliği ise üç metreyi aşmıyor.

Araştırmacılar, taş sıralarının belirli bir yöne uzanmasının gökyüzü gözlemleriyle bağlantılı olabileceğini değerlendirse de yapının astronomik amaçla kullanıldığına ilişkin kesin bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

TAŞLARIN ALTINDAN 4 BİN 400 YILLIK MEZAR ÇIKTI

Kazılarda, büyük taş levhalarla koruma altına alınmış bir mezar odası ortaya çıkarıldı. İçeride tek bir kişiye ait iskelet kalıntıları bulundu. Mezarın geçmişte açılmadığı veya yeniden kullanılmadığı belirlendi.

Dişler üzerinde yapılan incelemeler, gömülen kişinin öldüğünde 25 ile 35 yaşları arasında olduğunu gösterdi. İskeletin yeterince iyi korunmaması nedeniyle kişinin cinsiyeti belirlenemedi. Mezarın içinde deve kuşu yumurtası kabuğundan yapılmış dört küçük boncuk da bulundu.

Mezarın yaşını belirlemek için 2018'de yapılan analizlerden sonuç alınamamıştı. Ancak kemik örnekleri üzerinde gerçekleştirilen yeni incelemeler, gömünün yaklaşık 4 bin 100 ile 4 bin 417 yıl öncesine ait olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, keşfin Batı Sahra'daki anten biçimli taş anıtların tarihlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Yapının bir kilometreden daha yakınında, 2 bin 68 kaya oymasının bulunduğu geniş bir tarih öncesi alan da yer alıyor. Ancak bu oymalarla mezarı inşa eden topluluk arasında doğrudan bir bağlantı henüz kurulamadı.