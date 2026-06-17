1970'lerde inşasına başlanan proje, Lake Havasu bölgesinden alınan suyu Phoenix ve Tucson gibi büyük yerleşim merkezlerine ulaştırmak amacıyla tasarlandı. Ancak suyun doğal akışına bırakılması yeterli olmadı. Dev pompalar sayesinde su, yolculuğu boyunca toplamda yaklaşık 900 metre yükseltiliyor ve ardından yer çekiminin yardımıyla diğer bölgelere taşınıyor.

DEV POMPALAR VE TÜNELLERLE ÇÖLÜ AŞIYOR

Sistem yalnızca açık kanallardan oluşmuyor. Dört tünel, 10 sifon, 15 pompa tesisi, onlarca kontrol kapısı ve 50'den fazla dağıtım noktası, suyun yüzlerce kilometrelik yolculuğunu mümkün kılıyor. İlk büyük yükseltme, Mark Wilmer Pompa Tesisi'nde gerçekleştiriliyor. Burada su yaklaşık 250 metre yukarı taşınarak dağların altından geçen Buckskin Mountains Tüneli'ne yönlendiriliyor.

Bu dev altyapı sayesinde çölün ortasında yer alan Phoenix ve Tucson gibi büyük şehirler ile tarım arazileri Colorado Nehri'nden gelen suyla besleniyor. Proje, yer altı su kaynaklarının aşırı kullanılmasını azaltmak amacıyla da geliştirildi. Sistem, eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inin su ihtiyacını karşılıyor.

HER YIL MİLYONLARCA DOLARLIK ENERJİ TÜKETİYOR

541 kilometrelik sistemin çalışması büyük miktarda enerji gerektiriyor. Su, yüzlerce metre yukarı pompalanırken elektrik tüketimi de artıyor. Central Arizona Project verilerine göre sistemin yıllık enerji maliyeti 60 ila 80 milyon dolar arasında değişiyor. Bu ihtiyacın bir bölümü hidroelektrik ve güneş enerjisi gibi kaynaklarla karşılanıyor.

Uzmanlar, Colorado Nehri üzerindeki baskının artması nedeniyle gelecekte su yönetiminin daha da önemli hale geleceğini belirtiyor. Buna rağmen Central Arizona Project, dünyanın en büyük ve en karmaşık su taşıma sistemlerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor.