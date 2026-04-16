The Holocene dergisinde yayımlanan ve Daily Galaxy tarafından aktarılan araştırma, antik Arabistan'daki insan yaşamına dair yerleşik bilgileri değiştiriyor. Uydu görüntüleri ve saha araştırmaları sonucu saptanan bu yapılar, 600 metreyi aşan duvar uzunluklarıyla dikkat çekiyor.

PRATİK BİR İŞLEVİ BULUNMUYOR

Mustatiller, uzun ve dar duvarlarla birbirine bağlanan iki kalın taş platformdan oluşuyor. Yarım metreden daha alçak olan bu duvarların herhangi bir giriş kapısının bulunmaması, yapıların hayvancılık veya su depolama gibi işlevsel amaçlarla inşa edilmediğini gösteriyor. Ayrıca bölgede taş aletler gibi günlük kullanım eşyalarının bulunmaması, bu yapıların yaşam alanı olmadığını kanıtlıyor.

Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitüsü’nden Huw Growcutt, yapıların içerisinde yabani hayvanlar ve sığırlara ait kemik birikintileri saptadıklarını belirtti. Growcutt, bulguların ortak ritüellere işaret ettiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Mustatillerin yorumumuz, buraların henüz bilinmeyen sosyal eylemleri gerçekleştirmek üzere insanların bir araya geldiği ritüel alanları olduğu yönündedir. Hayvan kurban etme veya ziyafet yerleri olabilirlerdi."

ÇEVRESEL DEĞİŞİM DÖNEMİNDE İNŞA EDİLDİ

Kömür kalıntıları üzerinde yapılan analizler, yapıların Arabistan’ın daha yeşil ve bol yağışlı olduğu "Afrika Yağmur Dönemi"nin sonlarına doğru inşa edildiğini gösteriyor. Bölgenin hızla kurumaya başladığı bir geçiş dönemine denk gelen bu devasa inşaatlar, toplulukların yeni koşullara uyum sağlama çabası ve sosyal bağları güçlendirme ihtiyacı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, mustatillerin anıtsal yapı kullanımıyla kodlanmış bilinen en eski ritüel eylemlerden biri olabileceğini ifade ediyor.