ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi ve Suudi Arabistan'daki Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Şehri araştırmacılarının iş birliğiyle geliştirilen cihaz, El-Muzahmiye bölgesi yakınlarında test edildi. Gündüz saatlerinde nem oranının ortalama yüzde 12,4'e kadar düştüğü ve sık sık kum fırtınalarının yaşandığı bölgede gerçekleştirilen üç günlük denemelerde cihaz, havadan günde ortalama 47 mililitre su elde etmeyi başardı.

GECE TOPLUYOR GÜNDÜZ SUYA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Araştırmacılar, şeffaf bir tüpün içerisine 10 santimetre çapında 80 alüminyum disk yerleştirdi. Disklerin her iki yüzeyi, havadaki nemi tutabilen özel gözenekli bir malzemeyle kaplandı.

Gece boyunca dışarıdan alınan hava, disklerin arasından geçirilerek içerisindeki nem tutuluyor. Güneşin doğmasıyla birlikte tüpün kapakları otomatik olarak kapanıyor. Güneş ışınlarının ısıttığı disklerde biriken nem, su buharına dönüşüyor.

Buharın soğutulmuş metal yüzeyde yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları bir haznede toplanıyor. Cihazın içerisinde bulunan fanlar ve kontrol sistemi ise enerjisini güneş paneline bağlı bataryadan alıyor.

SU ÜRETİMİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen deneylerde cihazın yaklaşık 11,5 saatte 175 mililitre su üretebildiği belirlendi. Araştırmacıların bir sonraki hedefi ise nem oranının yüzde 5'in altına düştüğü ortamlarda dahi çalışabilecek malzemeler geliştirmek.

Bilimsel araştırmanın sonuçları, son derece kurak ve tozlu çöl koşullarında bile güneş enerjisinden yararlanılarak havadan su elde edilebileceğini ortaya koydu.

Henüz prototip aşamasında olan sistemin daha büyük ölçeklerde uygulanmasıyla yer altı su kaynaklarına ve elektrik şebekesine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde alternatif bir su kaynağı oluşturulması hedefleniyor.