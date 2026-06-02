Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nün ortasından geçen ve yaklaşık 80 kilometre boyunca neredeyse dümdüz uzanan bir toprak yol, kökeni ve amacıyla ilgili soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Google Haritalar'da büyük bölümü isimsiz görünen yol, Barstow ile Palmdale arasında dikkat çekici bir hat oluşturuyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNE UZANAN İZLER

Güzergahın geçmişi en az 1943 yılına kadar uzanıyor. O döneme ait topografik haritalarda yer alan yolun, ABD'nin II. Dünya Savaşı sırasında yürüttüğü askeri faaliyetlerle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Uzmanlara göre yol, savaş döneminde malzeme taşımak amacıyla oluşturulmuş geçici bir askeri rota olabilir.

ÇÖLÜN ORTASINDA NEDEN BU KADAR DÜZ BİR YOL VAR?

Yolun en dikkat çekici özelliklerinden biri, bölgedeki doğal arazi yapısını büyük ölçüde göz ardı ederek düz bir çizgi halinde ilerlemesi. Bu durum, geçmişte kullanılan posta arabası güzergahlarından farklı bir planlamaya işaret ediyor. Ayrıca güzergah boyunca elektrik hatları, telefon direkleri veya kalıcı altyapı unsurlarına rastlanmaması da gizemi artırıyor.

ASKERİ GEÇMİŞ ŞÜPHELERİ GÜÇLENİYOR

Kayıtlara göre yolun bazı bölümleri 1948 yılına gelindiğinde ciddi şekilde yıpranmış ve kullanılamaz hale gelmişti. Bu durum, güzergahın uzun vadeli sivil ulaşım amacıyla değil, belirli bir dönemdeki özel bir ihtiyaç için kullanılmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Yolun bir noktada Federal Karayolu 395'i kesmesi ve burada terk edilmiş güzergaha yönelik bir dur işaretinin bulunması da bölgeyi inceleyenlerin dikkatini çekiyor.

TERK EDİLMİŞ SERALAR YENİ SORULAR DOĞURUYOR

Güzergah boyunca yer alan iki harap sera da merak uyandıran detaylar arasında bulunuyor. Seralardan birinin toprak setlerle çevrilmiş olması, geçmişte burada yürütülen faaliyetlerin gizlenmeye çalışılmış olabileceği yönünde yorumlara neden oluyor.

Ancak asıl soru su kaynaklarıyla ilgili. Yağışın son derece az olduğu ve görünür bir su altyapısının bulunmadığı bölgede bu seraların nasıl işletildiği hâlâ bilinmiyor.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ GİZEMİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Bölgedeki terk edilmiş yapılar ve Houze Place olarak bilinen eski yerleşim kalıntıları da yolun geçmişine dair ipuçları sunmaya çalışsa da kesin bir açıklama bulunmuyor.