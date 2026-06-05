Agadez Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Nijer ile Cezayir arasındaki önemli geçiş noktalarından Assamaka'nın yaklaşık 80 kilometre batısında, ulaşılması güç bir bölgede meydana geldi. Mali'nin Talhandek kasabasından yola çıkan kamyonun çölün ortasında arızalanması üzerine yolcular ve sürücü günlerce aracı tamir etmeye çalıştı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

SU KAYNAKLARINA ULAŞAMADILAR

Su kaynaklarına ulaşamayan yolcular, aşırı sıcaklıkların etkisi altında çölün ortasında mahsur kaldı. Yetkililer, bölgede ne su temin noktalarının ne de yardım alabilecekleri yerleşim alanlarının bulunduğunu belirtti.

‘YOLCULAR KAPANA KISILDI’

Agadez Valisi tarafından yapılan açıklamada, "Yolcular kendilerini aşırı sıcaklıklar ve su kaynaklarının yokluğu nedeniyle hayatta kalmanın son derece zor olduğu düşmanca bir ortamın ortasında kapana kısılmış halde buldu" ifadelerine yer verildi.

SADECE 2 KİŞİ KURTULDU

Faciadan yalnızca iki kişinin kurtulduğu bildirildi. Hayatta kalanların, onlarca kilometrelik zorlu çöl yürüyüşünün ardından önce bir su kaynağına, daha sonra da Assamaka'ya ulaşarak yetkililere haber verdiği öğrenildi.

ARIZALI KAMYONUN ALTINDA BULUNDULAR

Olay yerine gönderilen kurtarma ekipleri, arızalı kamyonun altında ve çevresinde çok sayıda cansız bedenle karşılaştı. Tamamının Nijer vatandaşı olduğu belirtilen kurbanlar, bölgede toplu mezarlara defnedildi.

İKİNCİ BİR FACİAYI ÖNLEDİLER

Öte yandan aynı kurtarma ekibi dönüş yolunda başka bir felaketin de eşiğinden dönülmesini sağladı. Ekipler, Mali'nin Harouba kasabasından gelen ve akü arızası nedeniyle üç gündür çölde mahsur kalan 60'tan fazla yolcunun bulunduğu ikinci bir kamyon tespit etti. Nijerli askerlerin de yer aldığı ekip, yolculara su dağıttı ve aracın tamir edilmesine yardımcı olarak yolculuklarına güvenli şekilde devam etmelerini sağladı.

BENZER TRAJEDİLER SIK SIK YAŞANIYOR

Yerel sivil toplum kuruluşları ise bölgede benzer trajedilerin sık sık yaşandığına dikkat çekiyor. Yıllardır çöl geçişlerinin riskleri konusunda uyarılarda bulunduklarını belirten aktivistler, özellikle göçmenlerin kullandığı güzergâhlarda susuzluk ve aşırı sıcaklık nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandığını ifade ediyor.

GEÇİŞ KORİDORU

Sahra Çölü'nün bu bölgesi, Batı Afrika ülkelerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler ve sınır ötesi ticaret yapan yolcular için önemli bir geçiş koridoru olarak biliniyor. Yetkililer, son facianın bölgede seyahat eden insanların karşı karşıya kaldığı zorlukları ve hayati riskleri bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.