ABD'nin Arizona eyaletindeki Davis-Monthan Hava Üssü, barındırdığı 35 milyar dolar değerindeki askeri ve sivil uçakla dünyanın en büyük havacılık depolama merkezi olarak faaliyet gösteriyor. "Kemik Mezarlığı" olarak adlandırılan bu devasa alan bir hurdalık değil, tamamen stratejik bir yedek koruma ve canlandırma üssü işlevi görüyor.

UÇAKLAR NEDEN ÇÜRÜMÜYOR?

Bölgedeki uçakların on yıllarca bozulmadan kalabilmesi Arizona çölünün kurak, nemsiz ve aşırı kuru iklim koşullarına dayanıyor. Arazinin sert alkali toprak yapısı, ağır tonajlı devasa jetlerin beton pistlere ihtiyaç duymadan doğrudan toprak zemin üzerinde çökme veya paslanma yaşamadan güvenle park edilmesine olanak tanıyor.

"UYKU MODU" NASIL UYGULANIYOR?

Alana getirilen her bir uçağın motorları, pencereleri ve kritik tüm aksamları, güneş ışınlarını yansıtma özelliğine sahip beyaz renkli özel bir sıvı malzeme ile tamamen kaplanıyor. Bu koruyucu tabaka sayesinde uçaklar, dış etkenlerden ve çölün kavurucu sıcağından izole edilerek uzun süreli bir uyku moduna alınıyor.

YILLAR SONRA YENİDEN GÖKYÜZÜNE DÖNÜŞ

Askeri veya sivil acil ihtiyaç durumlarında, çölde bekletilen bu devasa uçaklar için hızlı bir uyandırma süreci başlatılıyor. Uçakların üzerindeki özel koruyucu beyaz kaplama soyuluyor, teknik bakımları yapılıyor ve milyarlarca dolarlık bu jetler yıllar sonra çölde yeniden aktif hale getirilerek doğrudan havalanabiliyor.

DEVASA TESİSTEKİ HAVA ARACI ÇEŞİTLİLİĞİ

Davis-Monthan Üssü'nde güncel olarak askeri jetlerden ağır bombardıman uçaklarına, helikopterlerden kargo uçaklarına kadar binlerce hava aracı milimetrik bir düzenle yan yana sıralanmış durumda. Tesis, ihtiyaç duyulduğunda hem ABD ordusuna hem de müttefik ülkelere kritik hava desteği ve yedek parça sağlamak için her an hazır tutuluyor.