Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletindeki Tucson kentinde yer alan Davis-Monthan Hava Üssü, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulan depolama tesisinde 4.400’den fazla askeri ve kamu uçağına ev sahipliği yapıyor. Gayriresmi olarak "Boneyard" (Kemik Mezarlığı) şeklinde adlandırılan ve resmi adı 309. Havacılık ve Uzay Bakım ve Yenileme Grubu (AMARG) olan merkez, ABD ordusuna ait tüm ihtiyaç fazlı hava araçlarının toplandığı tek nokta olma özelliğini taşıyor.

COĞRAFİ ŞARTLAR DOĞAL KORUMA SAĞLIYOR

Tesisin bu bölgede kurulmasında iklim ve jeolojik şartlar doğrudan etkili oldu. Bölgedeki nem oranının %10 ile %20 arasında seyretmesi, yıllık yağış miktarının 11 inç seviyesinde kalması ve 2.550 ft irtifadaki alkali toprak yapısı, alüminyum gövdeli uçakların korozyona uğramadan korunmasına imkan tanıyor.

Sıkıştırılmış doğal toprak yapısı sayesinde uçakların park edilmesi için beton kaplama yapılması gerekmezken, tesis 10 kilometrekarelik (yaklaşık 1.400 futbol sahası) bir alana yayılıyor.

1946'DAN GÜNÜMÜZE FAALİYET İSTATİKLERİ

Tesisin kuruluşu Mayıs 1946’da 600’ü aşkın B-29 Superfortress ve 200 adet C-47 Skytrain uçağının bölgeye getirilmesiyle başladı. İlk getirilen araçlar arasında Japonya’ya atom bombası atan Enola Gay ve Bockscar uçakları da yer aldı. 1965 yılında Savunma Bakanlığı’nın Phoenix’teki Litchfield Park tesisini kapatmasıyla ABD Donanması'na ait uçaklar da buraya aktarıldı.

Tesisin öne çıkan diğer faaliyet verileri ve kullanım biçimleri şu şekilde:

Tesiste çoğunluğu sivil personelden oluşan 550 kişi görev yapıyor.

Uçakların bir kısmı aktif filolar için yedek parça kaynağı olarak kullanılırken, F-4 Phantom II ve F-16 gibi modeller hedef İHA (drone) programlarına dahil edilerek tatbikatlarda kullanılıyor.

ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi için yardımcı tesis işlevi gören alanda, üretimi durdurulan uçakların kalıpları ve kalıcı sergi parçaları muhafaza ediliyor.

Uzman raporlarına göre depoda bulunan uçak parkının ilk satın alma maliyetleri üzerinden hesaplanan toplam değeri onlarca milyar doları buluyor.

TURLAR DÜZENLENİYOR

Aktif bir askeri üs statüsünde bulunan alan halkın serbest erişimine kapalı tutuluyor. Buna karşın, havacılık müzesi iş birliğiyle bölgede günlük 45 dakikalık otobüslü rehberli turlar düzenleniyor. Sergilenen araçlar arasında eski ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından kullanılan Air Force One uçağı da bulunuyor.

Ticari hava yolu şirketleri de kriz dönemlerinde alanı geçici park noktası olarak kullanıyor. Covid-19 pandemisi sürecinde uçuşları durdurulan çok sayıda sivil yolcu uçağı geçici süreliğine üs arazisinde depolandı.