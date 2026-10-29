Anavatanı Arjantin olan Patagonya maraları, Dubai şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Al Qudra gölleri çevresinde ve çöl kumulları arasında popülasyon oluşturmaya başladı.

Uzun bacakları ve tavşana benzer fiziki yapılarıyla bilinen kemirgen türü, bölgedeki yaban hayatı uzmanları ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İLK GÖZLEMLER PANDEMİ DÖNEMİNDE YAPILDI

Bölgedeki ilk kayıtlar 2020 yılındaki COVID-19 pandemisi sürecinde yapıldı. Kasım 2024'te Associated Press (AP) muhabirlerinin sahada gerçekleştirdiği incelemelerde, çölde yavrusunu emziren bir dişinin de aralarında bulunduğu çeşitli gruplar tespit edildi. Genç bireylerin varlığı, türün doğal ortamda serbestçe ürediğini gösteriyor.

POPÜLASYONUN 200 CİVARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

AP tarafından paylaşılan tahmini verilere göre, Al Qudra bölgesi ve Al Marmoom Çölü Koruma Alanı civarındaki mara sayısının yaklaşık 200'e ulaştığı ifade edildi. Yetkililer tarafından yapılmış resmi ve doğrulanmış bir sayım sonucu ise henüz bulunmuyor.

ÖZEL TESİSLERDEN KAÇTIKLARI TAHMİN EDİLİYOR

Hayvanların çöl ekosistemine nasıl girdiği henüz netlik kazanmadı. Uzmanların öne sürdüğü temel varsayım, bireylerin egzotik hayvan bulundurulan özel mülklerden veya tesislerden kaçtığı yönünde. Hayvanat bahçesi koleksiyonlarında sıkça yer verilen türün, muhtelif ülkelerde evcil hayvan ticaretine de konu olduğu biliniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde memeliler üzerine çalışmalar yürüten Jacky Judas, A Natural History of the Emirates adlı yayında, maraların yüksek olasılıkla esaret altından kaçtıklarını kaydetti.