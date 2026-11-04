Mali’deki Teghaza tuz ovasında 2022 yılında bulunan yaklaşık 800 gram ağırlığındaki bir kayaç üzerinde yürütülen laboratuvar analizleri sonuçlandı. NASA destekli araştırmaya göre, 'Teghaza 001' adı verilen gül rengi göktaşının Mars'ın antik kabuğundan koptuğu ve gezegenin bugüne kadar doğrudan örneklenmemiş bir bölgesini temsil ettiği kaydedildi.

Science dergisinde yayımlanan çalışmada, tırnaktan daha küçük bir numune üzerinden yaş tayini gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kayaç yapısının yaklaşık 4,1 milyar yıl önce su etkisiyle mineralojik değişime uğradığını ortaya koydu. Bu bulgu, Teghaza 001'i Dünya üzerinde tespit edilen en eski üç Mars meteoritinden biri konumuna getiriyor.

KÖKEN TESPİTİ YAPILDI

New Mexico Üniversitesi araştırmacıları, göktaşındaki oksijen izotoplarını bilinen diğer Mars meteoritleriyle karşılaştırarak eşleşme sağladı. Analizler sonucunda kayacın kimyasal bileşimi ve mineral yapısının, NASA’nın Mars görevlerinden elde edilen yüzey verileriyle örtüştüğü bildirildi.

Zirkon içerikli volkanik mineraller barındıran meteoritin, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) tarafından kızıl gezegenin güney dağlık bölgelerinde kaydedilen kayaç formasyonlarıyla benzerlik taşıdığı aktarıldı. Dünya genelinde kayıt altına alınmış yaklaşık 435 Mars kaynaklı göktaşının bulunduğu ve bunların göktaşı çarpmaları sonucu fırlayarak Dünya atmosferine girdiği biliniyor.

BİLİMSEL DEĞERLENDİRMELER

NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) Yang Liu liderliğinde yürütülen ve Caltech jeokimyacısı Francois Tissot’nun da yer aldığı araştırma ekibi, meteoriti Mars araştırmaları açısından referans bir bulgu olarak nitelendirdi. Kayanın su içeriğine odaklanan tamamlayıcı bir çalışma ise Science Advances bülteninde yer aldı.

Araştırmacılar, meteoritin Mars'taki köken noktasının kesin bir çarpma kraterine değil, yörüngeden saptanan mineral benzerliklerine dayandığını ifade ediyor. 4,1 milyar yıllık tarihlendirmenin kayacın suyla temas anına işaret ettiği, kayacın ilk oluşumunun bu tarihten daha eskiye uzanabileceği belirtildi. Göktaşını çölde kimin bulduğu ve Dünya yüzeyinde ne kadar süre kaldığına dair verilerin ise kayıtlarda yer almadığı bildirildi.