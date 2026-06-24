20. yüzyılın başında Colorado Nehri'nden tarım arazilerine su ulaştırmak amacıyla yeni sulama kanalları açılıyordu. Ancak 1905 yılında meydana gelen şiddetli taşkınlar sırasında nehir kontrolden çıkarak Salton Havzası'na yöneldi. Mühendisler ve işçiler nehrin eski yatağına dönmesi için aylarca çalıştı ancak başarılı olamadı. Sonuç olarak havza yaklaşık iki yıl boyunca suyla dolmaya devam etti ve bugün Salton Gölü olarak bilinen dev su kütlesi ortaya çıktı.

İKİ YIL BOYUNCA DURMADAN SU AKTI

Colorado Nehri'nin yön değiştirmesiyle birlikte deniz seviyesinin altında bulunan Salton Havzası kısa sürede büyük bir göle dönüştü. Bu nedenle Salton Gölü sıklıkla "kazara oluşan göl" olarak anılıyor. Ancak araştırmacılar, bölgenin geçmişte de Colorado Nehri'nin taşkınları nedeniyle zaman zaman göle dönüştüğünü, günümüzdeki gölün ise insan eliyle yapılan sulama çalışmalarının ardından ortaya çıktığını belirtiyor.

Yaklaşık 970 kilometrekarelik yüzölçümüne ulaşan Salton Gölü, oluşumunun ardından Kaliforniya'nın en büyük göllerinden biri haline geldi. Bir dönem balıkçılık, su sporları ve turizm faaliyetleriyle öne çıkan bölge, özellikle 1950'li ve 1960'lı yıllarda yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyordu.

BUGÜN YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Salton Gölü'nün en dikkat çekici özelliklerinden biri dışarıya akışının bulunmaması. Gölü besleyen suların büyük bölümü tarımsal drenaj kanallarından geliyor. Su sürekli buharlaşırken geride kalan tuz ve mineraller gölde birikmeye devam ediyor. Bu nedenle göldeki tuzluluk oranı yıllar içinde okyanus suyunun da üzerine çıktı.

Günümüzde Salton Gölü giderek küçülüyor. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte kıyı şeridi geri çekilirken, göl tabanının bazı bölümleri açığa çıkmış durumda. Uzmanlar, kuruyan alanlardan havaya karışan tozların çevrede yaşayan insanlar için sağlık riski oluşturduğunu belirtiyor. Bir zamanlar kazara oluşan bu dev göl, bugün ABD'nin en büyük çevre sorunlarından biri olarak gösteriliyor.